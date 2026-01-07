Fortaleza tem meta de vacinar 165 mil jovens de 15 a 19 anos contra o HPV até junho

Campanha de vacinação ampliada contra o HPV segue até junho / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Fortaleza prorrogou, até junho de 2026, a ampliação da faixa etária apta a receber a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV). Com a medida, meninas e meninos de 15 a 19 anos podem receber o imunizante. Até então, a ampliação temporária estava prevista para encerrar em dezembro de 2025. A meta da gestão é alcançar cerca de 165 mil pessoas desse público até o fim do prazo.

A vacinação ocorre nos 134 postos de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Aos fins de semana e feriados, funcionam os postos Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII), no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no Edson Queiroz, das 8h30min às 16h30min. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação. LEIA TAMBÉM | 2026 começa com nascimentos na rede pública de saúde do Ceará A secretária adjunta da Saúde de Fortaleza, Aline Gouveia, explica que a vacina tem papel fundamental na prevenção de doenças graves, como cânceres de colo do útero, ânus, garganta, vulva, vagina e pênis. “Daí a importância de a vacina ser administrada em crianças e adolescentes, antes do início da vida adulta. Assim, caso a pessoa tenha contato com o vírus no futuro, ela já estará imunizada”, afirma.

“Estamos em um período de final de férias, quando crianças e adolescentes estão mais em casa, o que facilita trazê-los aos postos”, diz. Ao mesmo tempo, faz um alerta sobre o prazo. “É fundamental que as pessoas compareçam para tomar a vacina, porque após junho retornaremos à faixa etária inicial, que é de 9 a 14 anos.” José Ivan levou o filho, de 12 anos, para tomar a vacina Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO No Posto de Saúde Rigoberto Romero, no bairro Cidade 2000, o investigador José Ivan, 60, levou José Ivan de Sousa Filho, de 12 anos, para se vacinar. A família aproveitou o tempo livre, já que o adolescente está de férias no momento. “Ele é autista e lida bem com essas situações. Estava animado para vir. Nós vamos verificar como está o cartão de vacinação dele. As que estiverem em atraso, vamos aproveitar outra oportunidade para colocar tudo em dia”, conta o pai.

Para José Ivan, a vacinação é uma responsabilidade coletiva. “Eu acho que todo mundo deveria, principalmente os pais, se preocupar com a vacinação. É algo que previne doenças e nos beneficia muito. É de grande importância que todos os pais que possam e tenham tempo venham fazer essa prevenção”, disse. LEIA TAMBÉM | HPV: 7 mitos e verdades que você precisa saber Atualização do cartão de vacinação e cadastro nos postos de Saúde Com o início de um novo ano, a secretária adjunta também chama atenção para a mudança das faixas etárias dos pacientes. “É um período em que todos mudam de faixa etária. Então, quem está fazendo 60 anos, quem acabou de completar 9 anos, deve procurar o posto de saúde para verificar o cartão de vacinação”, orienta.