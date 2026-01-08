Fortaleza realiza castração gratuita de gatos no Pirambu

Somente os animais devidamente agendados serão atendidos durante o mutirão / Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza recebe, neste sábado, 10, o primeiro mutirão gratuito de castração de felinos de 2026. A ação será gratuita e acontece no VetMóvel instalado na Areninha do Bairro Pirambu, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco. LEIA TAMBÉM |10 cuidados com o gato após a castração