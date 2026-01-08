Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza realiza castração gratuita de gatos no Pirambu

Fortaleza realiza mutirão de castração gratuito para gatos no Pirambu neste sábado, 10

Serão disponibilizadas 120 vagas, sendo 70 destinadas a gatos machos e 50 a gatas fêmeas. Esse é o primeiro mutirão de castração de 2026
Autor Lara Vieira
Autor
Lara Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza recebe, neste sábado, 10, o primeiro mutirão gratuito de castração de felinos de 2026. A ação será gratuita e acontece no VetMóvel instalado na Areninha do Bairro Pirambu, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco.

LEIA TAMBÉM |10 cuidados com o gato após a castração

Ao todo, serão disponibilizadas 120 vagas, sendo 70 destinadas a gatos machos e 50 a gatas fêmeas. O objetivo do mutirão é contribuir para o controle populacional de animais, além de promover a saúde e o bem-estar dos felinos atendidos.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), vinculada a Prefeitura de Fortaleza.

Leia mais

Como participar e orientações

Para ter acesso ao serviço, os tutores precisam realizar agendamento prévio por meio do telefone 156 e selecionar a opção 6. Após isso, é necessário esperar a confirmação dos agentes do setor de agendamento com as orientações necessárias.

Somente os animais devidamente agendados serão atendidos durante o mutirão.

No dia do atendimento, os tutores devem comparecer ao local com o gato conforme as orientações repassadas no momento da confirmação do agendamento. É obrigatório que os felinos sejam transportados em caixa de transporte.

Para esclarecimento de dúvidas e mais informações, a Secretaria Municipal de Proteção Animal disponibiliza os contatos:

(85) 9 9224-7488

(85) 9 9165-7839

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar