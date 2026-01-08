Fortaleza realiza castração gratuita de gatos no Pirambu

Fortaleza realiza mutirão de castração gratuito para gatos no Pirambu neste sábado, 10Serão disponibilizadas 120 vagas, sendo 70 destinadas a gatos machos e 50 a gatas fêmeas. Esse é o primeiro mutirão de castração de 2026
Fortaleza recebe, neste sábado, 10, o primeiro mutirão gratuito de castração de felinos de 2026. A ação será gratuita e acontece no VetMóvel instalado na Areninha do Bairro Pirambu, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco.
Ao todo, serão disponibilizadas 120 vagas, sendo 70 destinadas a gatos machos e 50 a gatas fêmeas. O objetivo do mutirão é contribuir para o controle populacional de animais, além de promover a saúde e o bem-estar dos felinos atendidos.
A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), vinculada a Prefeitura de Fortaleza.
Leia mais
Como participar e orientações
Para ter acesso ao serviço, os tutores precisam realizar agendamento prévio por meio do telefone 156 e selecionar a opção 6. Após isso, é necessário esperar a confirmação dos agentes do setor de agendamento com as orientações necessárias.
Somente os animais devidamente agendados serão atendidos durante o mutirão.
No dia do atendimento, os tutores devem comparecer ao local com o gato conforme as orientações repassadas no momento da confirmação do agendamento. É obrigatório que os felinos sejam transportados em caixa de transporte.
Para esclarecimento de dúvidas e mais informações, a Secretaria Municipal de Proteção Animal disponibiliza os contatos:
(85) 9 9224-7488
(85) 9 9165-7839