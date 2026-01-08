Colônias de férias em Fortaleza buscam afastar jovens das telas

Primos Artur e Isabela disputam corrida durante colônia de férias no bairro Passaré / Crédito: Samuel Setubal

Um dos grandes desafios para os pais no período de férias é como entreter as crianças sem o uso excessivo de telas. Para ajudar nesta tarefa, 12 equipamentos em Fortaleza estão disponibilizando uma colônia de férias gratuita, com atividades lúdicas, esportivas e brincadeiras tradicionais, como pular corda e amarelinha. LEIA TAMBÉM | Canais com histórico de inundação e ligados a rios serão prioridade em limpezas em Fortaleza



A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS) em Centros Comunitários, Espaço Viva Gente e unidades ABCs da Capital, durante os períodos de férias escolares, e nesta edição, acontece entre os dias 5 e 31 de janeiro. O público alvo são jovens de 5 a 17 anos de idade, que com maior tempo livre durante as férias, tendem a usar cada vez mais celulares, computadores e outras telas. "A gente tem a compreensão que [as telas] comprometem o desenvolvimento das crianças. Então são ofertadas brincadeiras lúdicas, culturais, esportivas, em grupo, individuais... que desenvolvem diversas habilidades interpessoais e valores. Muitas vezes a gente foca na educação formal, mas momentos como esses também trazem muito aprendizado para as nossas crianças e adolescentes", explica a vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social, Jade Romero. Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal Crianças participaram de atividades em grupo e individuais Crédito: Samuel Setubal Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal Brincadeiras foram coordenadas por profissionais da Secretaria da Proteção Social Crédito: Samuel Setubal Além de atividades físicas, como correr, pular e escalar, crianças participaram de jogos de tabuleiro Crédito: Samuel Setubal Crianças participaram de atividades em grupo e individuais Crédito: Samuel Setubal Atividades são realizadas ao ar livre, a fim de incentivar o contato das crianças com a natureza Crédito: Samuel Setubal Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal Vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social, Jade Romero, esteve presente durante manhã de brincadeiras no Passaré Crédito: Samuel Setubal Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal Para os pequenos, a colônia é uma oportunidade de estreitar laços já firmados, bem como para fazer novos amigos. Os primos Artur, 11, Cecília, 9, e Isabela, 11, por exemplo, usam a colônia do Espaço Viva Gente, no bairro Passaré, para aproveitar mais tempo juntos.

Desde o início da colônia, entretanto, as correrias e saltos em meio às árvores do espaço ganharam uma nova membro, Isadora, 9, a qual o trio conheceu durante a intensa rotina de brincadeiras. "Nós três somos primos. Aí uma amiga nossa conheceu ela [Isadora], depois ela me conheceu e aí eu apresentei ela para elas duas. Tem muita gente que é nosso amigo aqui na colônia", conta Artur. Colônia é "respiro" para mães durante período de férias As férias de janeiro e julho são fervorosamente esperadas pelas crianças e adolescentes, que após um semestre de aulas, querem aproveitar o tempo para se divertir sem a responsabilidade dos estudos. Os responsáveis, por sua vez, enxergam o momento com ansiedade por outro motivo: a dúvida sobre como conciliar a energia dos filhos com os afazeres diários.

Gilmara Meneses, 35, possui três filhos inscrito na colônia de férias do Espaço Viva Gente e celebra, junto à alegria das crianças, a oportunidade também de diminuir o próprio ritmo, enquanto as crianças seguem brincando aceleradas. Segundo a dona de casa, um dos principais desafios das férias é combater o ócio dos jovens dentro de casa, criando sempre brincadeiras e atividades em grupo, ao mesmo tempo em que se cuida da limpeza, alimentação e outros afazeres domésticos. "Para nós enquanto mães, de eles ficarem fora do ambiente da escola, geralmente eles não têm muitas opções. Ou a gente pode levar para algum outro ambiente como parques e passeios, ou a gente pode trazer para ambientes como esse. Em casa a gente precisa colocar eles para fazer alguma coisa e eles não querem outra coisa que não sejam as telas", conta Gilmara.

A iniciativa tem feito sucesso entre as crianças, que passaram a preferir estar na colônia interagindo com os amigos ao ar livre, do que fechados em casa utilizando jogos eletrônicos e redes sociais. Tatiana Cabral, 33, por exemplo, já leva a filha Taynara, 11, para a colônia há três anos e conta que se antes a jovem relutava em sair do celular, a insistência agora é para estar diariamente na colônia. "Eu trago ela justamente para ela sair do celular. E ela gosta porque tem as amigas todas aqui e ainda fez novas amizades. Estava até chorando porque não veio ontem, mas hoje graças a Deus deu certo", conta a cuidadora.