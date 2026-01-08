Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colônias de férias em Fortaleza buscam afastar jovens das telas

Colônias em Fortaleza buscam afastar jovens das telas durante período de férias

Iniciativa é organizada pela Secretaria da Proteção Social em 12 equipamentos de Fortaleza; crianças destacam oportunidade para brincar e fazer novos amigos
Kleber Carvalho
Tipo Notícia

Um dos grandes desafios para os pais no período de férias é como entreter as crianças sem o uso excessivo de telas. Para ajudar nesta tarefa, 12 equipamentos em Fortaleza estão disponibilizando uma colônia de férias gratuita, com atividades lúdicas, esportivas e brincadeiras tradicionais, como pular corda e amarelinha.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS) em Centros Comunitários, Espaço Viva Gente e unidades ABCs da Capital, durante os períodos de férias escolares, e nesta edição, acontece entre os dias 5 e 31 de janeiro.

O público alvo são jovens de 5 a 17 anos de idade, que com maior tempo livre durante as férias, tendem a usar cada vez mais celulares, computadores e outras telas.

"A gente tem a compreensão que [as telas] comprometem o desenvolvimento das crianças. Então são ofertadas brincadeiras lúdicas, culturais, esportivas, em grupo, individuais... que desenvolvem diversas habilidades interpessoais e valores. Muitas vezes a gente foca na educação formal, mas momentos como esses também trazem muito aprendizado para as nossas crianças e adolescentes", explica a vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social, Jade Romero.

Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal
Crianças participaram de atividades em grupo e individuais Crédito: Samuel Setubal
Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal
Brincadeiras foram coordenadas por profissionais da Secretaria da Proteção Social Crédito: Samuel Setubal
Além de atividades físicas, como correr, pular e escalar, crianças participaram de jogos de tabuleiro Crédito: Samuel Setubal
Crianças participaram de atividades em grupo e individuais Crédito: Samuel Setubal
Atividades são realizadas ao ar livre, a fim de incentivar o contato das crianças com a natureza Crédito: Samuel Setubal
Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal
Vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social, Jade Romero, esteve presente durante manhã de brincadeiras no Passaré Crédito: Samuel Setubal
Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal
Crianças aproveitam manhã em colônia de férias no Passaré Crédito: Samuel Setubal
Para os pequenos, a colônia é uma oportunidade de estreitar laços já firmados, bem como para fazer novos amigos. Os primos Artur, 11, Cecília, 9, e Isabela, 11, por exemplo, usam a colônia do Espaço Viva Gente, no bairro Passaré, para aproveitar mais tempo juntos.

Desde o início da colônia, entretanto, as correrias e saltos em meio às árvores do espaço ganharam uma nova membro, Isadora, 9, a qual o trio conheceu durante a intensa rotina de brincadeiras.

"Nós três somos primos. Aí uma amiga nossa conheceu ela [Isadora], depois ela me conheceu e aí eu apresentei ela para elas duas. Tem muita gente que é nosso amigo aqui na colônia", conta Artur.

Colônia é "respiro" para mães durante período de férias

As férias de janeiro e julho são fervorosamente esperadas pelas crianças e adolescentes, que após um semestre de aulas, querem aproveitar o tempo para se divertir sem a responsabilidade dos estudos. Os responsáveis, por sua vez, enxergam o momento com ansiedade por outro motivo: a dúvida sobre como conciliar a energia dos filhos com os afazeres diários.

Gilmara Meneses, 35, possui três filhos inscrito na colônia de férias do Espaço Viva Gente e celebra, junto à alegria das crianças, a oportunidade também de diminuir o próprio ritmo, enquanto as crianças seguem brincando aceleradas.

Segundo a dona de casa, um dos principais desafios das férias é combater o ócio dos jovens dentro de casa, criando sempre brincadeiras e atividades em grupo, ao mesmo tempo em que se cuida da limpeza, alimentação e outros afazeres domésticos.

"Para nós enquanto mães, de eles ficarem fora do ambiente da escola, geralmente eles não têm muitas opções. Ou a gente pode levar para algum outro ambiente como parques e passeios, ou a gente pode trazer para ambientes como esse. Em casa a gente precisa colocar eles para fazer alguma coisa e eles não querem outra coisa que não sejam as telas", conta Gilmara.

A iniciativa tem feito sucesso entre as crianças, que passaram a preferir estar na colônia interagindo com os amigos ao ar livre, do que fechados em casa utilizando jogos eletrônicos e redes sociais.

Tatiana Cabral, 33, por exemplo, já leva a filha Taynara, 11, para a colônia há três anos e conta que se antes a jovem relutava em sair do celular, a insistência agora é para estar diariamente na colônia.

"Eu trago ela justamente para ela sair do celular. E ela gosta porque tem as amigas todas aqui e ainda fez novas amizades. Estava até chorando porque não veio ontem, mas hoje graças a Deus deu certo", conta a cuidadora.

Como participar da colônia?

Os interessados em participar devem ter entre 5 e 17 anos de idade e comparecerem acompanhados pelos pais a uma das sedes do projeto em Fortaleza. Para fazer a inscrição é necessário levar documento com foto do aluno e do responsável.

As matrículas são feitas de segunda a sexta em dois turnos, de 8 às 11 horas e de 13 às 16 horas. As atividades ocorrem nos mesmos dias e horários das inscrições, com turmas para crianças pela manhã e para os adolescentes durante a tarde.

Confira locais onde ocorrem as colônias de férias

  • Centro Comunitário São Francisco — Rua Ilha do Bote, 367, Conjunto São Francisco
  • Centro Comunitário Santa Terezinha — Rua Osmundo Cavalcante de Oliveira, S/N, Conjunto Santa Terezinha
  • Centro Comunitário Farol — Av. Zezé Diogo, 310, Farol (Cais do Porto)
  • Centro Comunitário São Vicente – Travessa do Rosário, S/N – Vizinho ao Colégio Santa Cecília (Conjunto São Vicente de Paulo)
  • Espaço Viva Gente — Rua Maria Mirtes, 1010, Jardim União
  • ABC Palmeiras — Rua Castelo de Castro, 2100, Conjunto Palmeiras
  • ABC Bom Jardim — Rua 03 Corações, 762, Bom Jardim
  • ABC Mondubim — Rua Nossa Senhora da Conceição, 151, Mondubim
  • ABC Cajueiro Torto — Rua Floresta, 180, Messejana (Santa Fé)
  • ABC Serrinha — Rua Cônego Lima Sucupira, 1487, Serrinha

