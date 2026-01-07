Filhote de macaco em extinção nasce em Zoológico de Fortaleza

Macaco de espécie ameaçada em extinção nasce no Zoológico Municipal Sargento Prata / Crédito: Roberto Rodrigues/Prefeitura de Fortaleza

Um filhote de guariba-da-Caatinga nasceu no Parque Zoobotânico de Fortaleza. Este é o primeiro primata dessa espécie a nascer em cativeiro no mundo. Ameaçado de extinção, o guariba-da-Caatinga ganha uma nova oportunidade de ser estudado. A fêmea do casal de guaribas-da-Caatinga deu à luz ao filhote no dia 8 de dezembro passado, dentro do recinto do Zoológico Municipal Sargento Prata, no bairro Passaré.

"É uma espécie ameaçada de extinção e endêmica da Caatinga, ou seja, só ocorre nesse bioma, em poucos espaços. Esse casal veio justamente para fazermos a reprodução", é o que explica a médica veterinária, Patrícia Vasconcelos. Os adultos foram encaminhados ao Parque Zoobotânico de Fortaleza pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CPB-ICMBio). A fêmea é oriunda do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Piauí (Cetas-PI) e o macho do Centro de Triagem de Alagoas (Cetas-AL).

“Eles passaram por um processo de quarentena, para sabermos se estavam saudáveis, e posteriormente a adaptação para juntá-los. Eles ficaram por um período só se ouvindo, depois começaram a se ver e depois aproximamos para se tocarem. Na primeira semana que juntamos os dois, eles já reproduziram”, conta, orgulhosa, a veterinária. Segundo ela, o filhote é saudável. Ele e a mãe passaram por avaliação médica e terão acompanhamento contínuo. A médica veterinária expressa a alegria pelo feito: “Pra gente foi uma imensa surpresa, porque estávamos meio desesperançosos. A gente preferiu aguardar [para ver como iria ser], do que anestesiar e fazer um ultrassom, algo que é mais invasivo”.