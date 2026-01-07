Filhote de macaco em extinção nasce em Zoológico de Fortaleza

Filhote de macaco ameaçado de extinção nasce em Zoológico de FortalezaCasal de macacos em cativeiro reproduziu naturalmente na primeira semana de contato. Filhote é saudável e será acompanhado por equipe veterinária
Um filhote de guariba-da-Caatinga nasceu no Parque Zoobotânico de Fortaleza. Este é o primeiro primata dessa espécie a nascer em cativeiro no mundo. Ameaçado de extinção, o guariba-da-Caatinga ganha uma nova oportunidade de ser estudado.
A fêmea do casal de guaribas-da-Caatinga deu à luz ao filhote no dia 8 de dezembro passado, dentro do recinto do Zoológico Municipal Sargento Prata, no bairro Passaré.
“É uma espécie ameaçada de extinção e endêmica da Caatinga, ou seja, só ocorre nesse bioma, em poucos espaços. Esse casal veio justamente para fazermos a reprodução”, é o que explica a médica veterinária, Patrícia Vasconcelos.
Os adultos foram encaminhados ao Parque Zoobotânico de Fortaleza pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CPB-ICMBio).
A fêmea é oriunda do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Piauí (Cetas-PI) e o macho do Centro de Triagem de Alagoas (Cetas-AL).
“Eles passaram por um processo de quarentena, para sabermos se estavam saudáveis, e posteriormente a adaptação para juntá-los. Eles ficaram por um período só se ouvindo, depois começaram a se ver e depois aproximamos para se tocarem. Na primeira semana que juntamos os dois, eles já reproduziram”, conta, orgulhosa, a veterinária.
Segundo ela, o filhote é saudável. Ele e a mãe passaram por avaliação médica e terão acompanhamento contínuo.
A médica veterinária expressa a alegria pelo feito: “Pra gente foi uma imensa surpresa, porque estávamos meio desesperançosos. A gente preferiu aguardar [para ver como iria ser], do que anestesiar e fazer um ultrassom, algo que é mais invasivo”.
“Pra gente foi uma realização muito grande. Logo na primeira vez, ser abençoados com um filhotinho. Esperamos que esse seja o primeiro de muitos (...) quem sabe a gente consiga ter um grupo de animais para voltar à natureza”, conclui. (Com Bárbara Mirele)
Zoológico Sargento Prata está fechado para visitação
Após passar por requalificação dos recintos dos animais, o Zoológico Sargento Prata conduz uma adaptação dos bichos aos novos espaços e segue fechado para visitação do público.
A previsão de abertura depois das reformas era para julho de 2025. No entanto, foi necessário estender o prazo e a meta, segundo o biólogo e diretor de conservação do Zoológico, Raphael Martins, é reabrir entre fevereiro e março de 2026.