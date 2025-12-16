Evandro comenta UBSs até 21h: "tenho 4 anos para implementar"

O projeto do prefeito Evandro Leitão atualizou o Código Tributário de Fortaleza, com mudanças no cálculo da base de cálculo do IPTU / Crédito: João Filho Tavares

Os moradores de Fortaleza terão de seguir aguardando o início do programa "terceiro turno", que prevê o funcionamento dos postos de saúde até 21h na Cidade. Em entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 16, o prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), afirmou que problemas financeiros ainda impedem a implementação da proposta de campanha e ponderou ter até o fim do mandato para cumprí-la.