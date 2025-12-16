Evandro comenta UBSs até 21h: "tenho 4 anos para implementar"

"Tenho 4 anos para implementar", diz Evandro sobre postos de saúde abertos até 21 horasPrefeito destacou o cumprimento de outras promessas de campanha no primeiro ano de mandato; funcionamento dos postos até 21h passa por questões orçamentárias
Os moradores de Fortaleza terão de seguir aguardando o início do programa "terceiro turno", que prevê o funcionamento dos postos de saúde até 21h na Cidade.
Em entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 16, o prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), afirmou que problemas financeiros ainda impedem a implementação da proposta de campanha e ponderou ter até o fim do mandato para cumprí-la.
Segundo o gestor, dívidas herdadas da gestão anterior fizeram com que o investimento inicial fosse mais em recomposição dos equipamentos de saúde, com regularização de remédios nas farmácias e reformas estruturais.
"Mesmo com todas as dificuldades, regularizamos a entrega de medicamentos nos equipamentos de saúde. Até o terceiro ou quarto mês eu ainda estava com dificuldade. Hoje, o abastecimento está normalizado. Contratamos 750 servidores, aproximadamente, só na área da saúde", pontua o prefeito, que também listou investimentos nos Espaços Girassol.
"Entregamos dois Espaços Girassol, vamos entregar o terceiro segunda-feira, 22, lá na policlínica Fontenele, na Regional VIII, e próximo ano a previsão é entregarmos mais três, para pré-fazermos os 12 que prometi até o final da minha gestão", acrescenta.
No último mês de setembro, a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo, informou que a expansão de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) até 21h deveria ser tratada apenas depois da conclusão do pacote de reformas nos postos de saúde, previsto para o ano que vem.
"No próximo ano, vamos trabalhar para ver se a gente põe em prática esse nosso compromisso. Mas repito, temos mais três anos para pôr em prática essa questão do horário ser até 21 horas", frisa o chefe do Executivo Municipal.
