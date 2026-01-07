Regionais de Fortaleza terão canais limpos durante quadra chuvosa

Defesa Civil promete limpar todos os 164 canais da Cidade / Crédito: AURÉLIO ALVES

Clésio Lobão, 67, coordenador de um complexo esportivo às margens do canal, afirma que os trabalhos de limpeza têm sido realizados, mas precisam ser repetidos com frequência, já que os resíduos se acumulam rapidamente no canal. "Foi limpo há um tempinho, mas aqui cresce rápido demais. Sempre antes do inverno tem que dar uma geral porque aqui cresce rápido demais. Tem muita areia, vegetação, atrai muriçoca...", conta o morador. O acúmulo de materiais citado por Clésio não é novidade no Canal do Lagamar. Segundo a Defesa Civil, foram tiradas aproximadamente 8 mil toneladas de resíduos, entre areia, vegetação e lixo, do canal durante a última limpeza.

A remoção desses materiais objetiva aumentar a capacidade de armazenamento dos mananciais e minimizar as chances de alagamentos e inundações durante o período de chuvas. "A gente faz esse trabalho para poder melhorar a capacidade de armazenamento do canal. Com isso consigo reter mais água na quadra chuvosa para tentar reduzir a chance de inundação e fazer com que flua melhor o líquido. Nosso trabalho é esse: tentar prevenir. A gente não sabe quanto vai chover, mas é tentar fazer um trabalho de mitigação para reduzir os transtornos", complementa Gondim. Canais que devem ser limpos até o fim do semestre

Canal da Agronomia - bairros Dom Lustosa com Antônio Bezerra - Regionais 11 e 3;

Canal Dom Lustosa (três trechos) - bairros Dom Lustosa e Antônio Bezerra - Regionais 11 e 3;

Canal das Antenas - bairro Henrique Jorge - Regional 11;

Canal Leste 1 e Leste 2 - bairro Bom Jardim - Regional 5;

Canal do Cazuza - bairro Passaré - Regional 8;

Canal da Granja Lisboa - bairro Granja Lisboa - Regional 5;

Canal da Comunidade do Capim - bairro Genibaú - Regional 11;

Canal da Topic 54 - bairro Granja Portugal - Regional 5;

Canal da Feira da Granja - bairro Granja Portugal - Regional 5;

Canal Condomínio Montenegro - bairro Siqueira - Regional 5;

Lagoa do São Gerardo - bairro São Gerardo - Regional 3;

Lagoa do Porangabussu - bairro Rodolfo Teófilo - Regional 3;

Lagoa do Tijolo - bairro Jardim das Oliveiras - Regional 6;

Lagoa da Zeza - bairro Jardim das Oliveiras - Regional 6;

Lagoa do Opaia - bairro Aeroporto - Regional 4. Limpeza de lagoas deve ocorrer após a dos canais Além dos canais de escoamento, as lagoas de Fortaleza devem receber serviços de limpeza durante a quadra chuvosa. Entretanto, essas devem ser atendidas somente após a limpeza dos canais da cidade, já dentro do período de quadra chuvosa. A decisão ocorre por dois motivos. O primeiro é a menor probabilidade de transbordamento das lagoas, que por serem muito maiores do que os canais, precisam de uma quantidade bem mais significativa de água para atingirem seu nível máximo. O segundo é a complexidade do processo de limpeza, já que também pelo tamanho maior, exigem processos complexos, com participação de mais funcionários e uso reforçado de maquinário.