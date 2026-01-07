Centro de Hemodiálise da Santa Casa é entregue nesta quarta, 7

Agora com um equipamento próprio, a Santa Casa poderá realizar 2.200 sessões mensais. O serviço é gratuito e oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

O novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia foi entregue nesta quarta-feira, 7. Informação foi divulgada através das redes sociais do prefeito Evandro Leitão (PT).

Centro de Hemodiálise realizará mais de 2 mil sessões por mês

Agora com um equipamento próprio, a Santa Casa poderá realizar 2.200 sessões por mês, segundo o gestor municipal.

“Já iniciamos e terminamos a obra externa, toda a recuperação externa da fachada", declara (...) Tanto esse acesso [interno] como também a recuperação de todos os leitos [foi feita]”, declarou Evandro.

Além disso, o centro cirúrgico foi reaberto com nove salas, um novo centro de imagem, 244 leitos, sendo 20 de UTI, reabertos com o apoio do Ministério da Saúde (MS) e do Governo do Ceará.

Estão sendo feitas obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada.