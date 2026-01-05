Sucata Chico Alves: Pefoce usa drones e busca imagens para definir a causa do incêndio

Situação da estrutura da sucata Chico Alves e das casas interditadas pela Defesa Civil, após o incendio que devastou o local / Crédito: Samuel Setubal

De acordo com a Pefoce, estão sendo realizadas ações externas ao local do incêndio, como a busca por imagens, a realização de exames complementares, além do levantamento e da análise técnica com o uso de drones. Novas etapas serão desenvolvidas na parte interna do imóvel à medida que houver evolução nas condições estruturais do local. O prazo para a conclusão do relatório deve ser divulgado pela pasta até o final desta semana. Defesa Civil recolhe assinatura de moradores que tiveram suas casas interditadas após o incêndio Em visita à sucata na manhã desta segunda-feira, 5, O POVO conversou com profissionais da Defesa Civil que estavam no local. A equipe realizou a coleta das assinaturas de moradores que tiveram suas casas interditadas durante o incêndio, que deverão ser incluídas no relatório técnico emitido pela pasta. Ao todo, oito imóveis sofreram danos estruturais e precisaram ser interditados após a combustão. Desse total, a equipe informou que pelo menos seis imóveis seguem ocupados, mesmo após a interdição.

Um deles é a casa de Maria Lucinete, de 50 anos. Inquilina no imóvel há dois meses, ela explica que sua casa foi interditada por causa do risco do muro desabar e comprometer o restante da estrutura de sua residência. Ela conta que a equipe da Defesa Civil questionou se “o dono dos imóveis, da estrutura que foi queimada, que justamente é o Chico Alves, se ele abriu alguma coisa para ajeitar algum prejuízo, para ajeitar o que foi queimado pelo fogo. Não. Ele realmente não fala nada”, lamenta. “Eu não tenho como sair, entendeu? Porque eu não tenho para onde ir. Recentemente eu paguei o aluguel. Vai fazer dois meses que eu estou aqui, eu aluguei recentemente. Vai fazer dois meses no dia 21 (...) Então, eu estou evitando alguns perigos, porque o muro está em risco. Ele (profissional da Defesa Civil) fala que, caso chegar a cair, pode puxar um pouco da casa e pede que a gente tome cuidado”, explica.