Aeroporto de Fortaleza: passageiro é preso com 5,2 kg de cocaína

Suspeito estava tentando embarcar em um voo internacional com destino à França na tarde desse domingo, 4

Um passageiro foi preso com aproximadamente 5,2 quilos de cocaína escondidas em duas mochilas com fundo falso. O caso aconteceu na tarde desse domingo, 4, no Aeroporto de Fortaleza, no bairro Serrinha, na Capital.

O suspeito foi detido durante uma fiscalização de rotina em um voo internacional com destino à França. A droga foi localizada após a atuação de um cão policial e a inspeção por raio X realizada pela Polícia Federal.