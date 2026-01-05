Aeroporto de Fortaleza: passageiro é preso com 5,2 kg de cocaína

Passageiro é preso com 5,2 kg de cocaína em mochilas com fundo falso no Aeroporto de FortalezaSuspeito estava tentando embarcar em um voo internacional com destino à França na tarde desse domingo, 4
Um passageiro foi preso com aproximadamente 5,2 quilos de cocaína escondidas em duas mochilas com fundo falso. O caso aconteceu na tarde desse domingo, 4, no Aeroporto de Fortaleza, no bairro Serrinha, na Capital.
O suspeito foi detido durante uma fiscalização de rotina em um voo internacional com destino à França. A droga foi localizada após a atuação de um cão policial e a inspeção por raio X realizada pela Polícia Federal.
Após a identificação, o passageiro responsável pelas bagagens foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará para adoção das providências legais cabíveis.
Conforme a PF, o suspeito poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.