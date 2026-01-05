Homem é preso suspeito de matar idoso a pauladas no Mondubim

￼FACHADA do DHPP, no bairro José Bonifácio / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem foi preso na sexta-feira, 2, suspeito de matar um idoso a pauladas no bairro Mondubim, em Fortaleza. O crime ocorreu na casa da própria vítima, que estava deitado em uma rede no momento do crime.

O idoso morto foi identificado como José Pereira dos Santos Neto, de 74 anos, enquanto o suspeito preso trata-se de Carlos Alberto da Costa Paula. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Carlos Alberto era conhecido por aproveitavar-se da "vulnerabilidade" do idoso para obter dinheiro dele.

