Homem é preso suspeito de matar idoso a pauladas no Mondubim

Homem é preso suspeito de matar idoso a pauladas no MondubimJosé Pereira dos Santos Neto, 74 anos, foi encontrado morto em uma rede. Já o suspeito, Carlos Alberto da Costa Paula, foi preso dois dias após o crime
Um homem foi preso na sexta-feira, 2, suspeito de matar um idoso a pauladas no bairro Mondubim, em Fortaleza. O crime ocorreu na casa da própria vítima, que estava deitado em uma rede no momento do crime.
O idoso morto foi identificado como José Pereira dos Santos Neto, de 74 anos, enquanto o suspeito preso trata-se de Carlos Alberto da Costa Paula. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Carlos Alberto era conhecido por aproveitavar-se da "vulnerabilidade" do idoso para obter dinheiro dele.
Consta no APF também que, por volta das 14h41min da quinta-feira, 1º, Carlos Alberto foi visto entrando na residência da vítima. Pouco tempo depois, a ex-companheira de José entrou no imóvel e deparou-se com o idoso já morto.
Carlos Alberto não foi localizado no dia do crime, apenas na sexta. Ainda assim, ele foi preso em flagrante, já que, conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), as diligências em busca do suspeito foram contínuas desde o momento em que se tomou conhecimento do assassinato.
Carlos Alberto foi autuado por homicídio qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Em audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva decretada.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua investigando as circunstâncias do caso.