Corpo é encontrado com lesões de objeto perfurocortante em canal em Fortaleza

Vítima ainda não foi identificada e foi localizada no bairro Cajazeiras nesta segunda-feira, 5. Polícia Civil investiga caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
O corpo de um homem foi encontrado em um canal localizado em um trecho do rio Cocó, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 5. A vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de lesões decorrentes de objeto perfurocortante.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizaram diligências.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

As investigações do caso estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da PC-CE. Nenhum suspeito do crime foi preso até a publicação desta matéria.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3257 4807
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

