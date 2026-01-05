Corpo é encontrado com lesões de objeto perfurocortante em canal em Fortaleza

Corpo foi encontrado em canal no bairro Cajazeiras, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O corpo de um homem foi encontrado em um canal localizado em um trecho do rio Cocó, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 5. A vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de lesões decorrentes de objeto perfurocortante. No local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizaram diligências.