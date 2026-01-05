Fortaleza: mulher e recém-nascido são resgatados de incêndio em residencial

Resgate aconteceu por moradores após incêndio atingir apartamento no bairro José Walter, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

Uma mulher e um recém-nascido foram resgatados por moradores durante um incêndio em um apartamento no Conjunto Habitacional Cidade Jardim, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. A ocorrência aconteceu na manhã desse domingo, 4. Imagens do resgate, registradas por testemunhas no local, mostram moradores utilizando uma rede para retirar a criança pela janela do segundo andar de um dos apartamentos atingidos pelo incêndio. Pelo menos quatro pessoas participaram da ação, ajudando a transportar a criança em segurança para fora do local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para a ocorrência por volta das 12h04min. No local, foi informado que uma mulher com um recém-nascido encontrava-se em um pavimento superior, impossibilitada de descer em razão da intensa propagação de fumaça e calor, mas que foram retirados por moradores. Além disso, os agentes constataram que a proprietária do imóvel atingido pelo incêndio já havia conseguido deixar o local. Moradores relataram ainda que tentaram conter as chamas, mas não conseguiram.