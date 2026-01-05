Fortaleza: mulher e recém-nascido são resgatados de incêndio em residencial

Mulher e recém-nascido são resgatados durante incêndio em apartamento em FortalezaResgate foi realizado por moradores em conjunto habitacional no bairro José Walter, nesse domingo, 4, após fumaça alcançar imóvel acima do pavimento onde chamas tiveram início
Uma mulher e um recém-nascido foram resgatados por moradores durante um incêndio em um apartamento no Conjunto Habitacional Cidade Jardim, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. A ocorrência aconteceu na manhã desse domingo, 4.
Imagens do resgate, registradas por testemunhas no local, mostram moradores utilizando uma rede para retirar a criança pela janela do segundo andar de um dos apartamentos atingidos pelo incêndio. Pelo menos quatro pessoas participaram da ação, ajudando a transportar a criança em segurança para fora do local.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para a ocorrência por volta das 12h04min.
No local, foi informado que uma mulher com um recém-nascido encontrava-se em um pavimento superior, impossibilitada de descer em razão da intensa propagação de fumaça e calor, mas que foram retirados por moradores.
Além disso, os agentes constataram que a proprietária do imóvel atingido pelo incêndio já havia conseguido deixar o local. Moradores relataram ainda que tentaram conter as chamas, mas não conseguiram.
No local, a guarnição atuou diretamente no foco do incêndio e realizou ações de busca e salvamento, prestando auxílio à moradora e ao recém-nascido. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.
Imóvel teve danos no mobiliário, eletrodomésticos e revestimentos internos
Uma avaliação preliminar dos danos feita pelos Bombeiros apontou perdas significativas de mobiliário, eletrodomésticos e revestimentos internos. O imóvel também teve destruição total do banheiro e comprometimento das paredes e do teto de todos os cômodos do apartamento.
No imóvel, foram executados os procedimentos de rescaldo e isolamento da área. “Não houve registro de vítimas. A área permaneceu isolada para fins de segurança e eventual realização de perícia técnica”, disse o CBMCE.