Motociclista morre ao ser arrastado por caminhonete em Fortaleza

Motociclista morre ao ser atingido e arrastado por caminhonete em Fortaleza

Polícia Civil investiga circunstâncias do acidente. Sinistro ocorreu na noite de sexta-feira, 2, no bairro Papicu
Um motociclista de 29 anos foi atingido por uma caminhonete no cruzamento da avenida Alberto Sá com a rua Júlio Azevedo, no bairro Papicu, em Fortaleza, na noite de sexta-feira, 2. Ele foi socorrido, mas não resistiu ao impacto e morreu.

Imagens de câmera de segurança do local mostram o motociclista chegando ao cruzamento, enquanto outros carros também estavam parados esperando para atravessar a via.

Quando o motociclista segue caminho, uma caminhonete é vista ultrapassando os carros parados no cruzamento em alta velocidade e colidindo com a moto.

VEJA VÍDEO: 

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as circunstâncias do acidente são investigadas pela 15ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. Não há informações sobre o motorista da caminhonete na nota enviada pelo órgão.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

