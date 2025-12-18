Solenidade celebra conclusão de 21 mil estudantes do ensino fundamental

Mais de 21 mil estudantes concluem o Ensino Fundamental em solenidade no CFO. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, foi palco, na tarde desta quinta-feira, 18, da cerimônia que celebrou a conclusão de cerca de 21 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. O evento marcou o encerramento de uma etapa decisiva da trajetória escolar dos alunos e a transição para o ensino médio. Formação do ensino fundamental em evento realizado no CFO (Centro de Formação Olímpica). Crédito: AURÉLIO ALVES

A solenidade contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), da secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, além de outras autoridades.

Governador destaca políticas de permanência escolar Durante o evento, o governador parabenizou os estudantes pela conclusão do ensino fundamental e destacou a importância do acolhimento dos jovens que ingressarão na rede estadual de ensino. “Eu tenho uma esperança enorme em vocês. Confio demais nessa geração e acredito que vocês podem fazer diferente, podem ser a mudança de verdade”, afirmou Elmano.

Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza celebram formatura do Ensino Fundamental e entrada no Ensino Médio de 21 mil jovens. Crédito: AURÉLIO ALVES No discurso, o governador também citou políticas públicas voltadas à permanência dos estudantes na escola, das quais os jovens serão beneficiados já no próximo ano letivo, como o programa Pé-de-Meia, a entrega de tablets e de tênis escolares.



“Celebrar, Agradecer e Avançar” A solenidade teve como tema “Celebrar, Agradecer e Avançar” e foi marcada como a maior mobilização estudantil já realizada pela Educação de Fortaleza, reunindo formandos do último ano do ensino fundamental. A programação contou com recepção musical, palestra com mensagens motivacionais e momentos de confraternização. "Celebrar, Agradecer e Avançar" foi o tema do encontro Crédito: AURÉLIO ALVES O prefeito Evandro Leitão destacou o simbolismo do momento na vida dos estudantes e ressaltou os desafios superados ao longo da trajetória escolar.