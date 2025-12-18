Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Solenidade celebra conclusão de 21 mil estudantes do ensino fundamental

Solenidade celebra conclusão de 21 mil estudantes do ensino fundamental

Considerada a maior mobilização estudantil já realizada pela rede municipal de Fortaleza, a solenidade encerra o ciclo escolar e homenageia estudantes, famílias e profissionais da educação
Atualizado às Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, foi palco, na tarde desta quinta-feira, 18, da cerimônia que celebrou a conclusão de cerca de 21 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. O evento marcou o encerramento de uma etapa decisiva da trajetória escolar dos alunos e a transição para o ensino médio.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), da secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, além de outras autoridades.

LEIA MAIS | Fortaleza terá novo modelo de paradas de ônibus em 2026

Governador destaca políticas de permanência escolar

Durante o evento, o governador parabenizou os estudantes pela conclusão do ensino fundamental e destacou a importância do acolhimento dos jovens que ingressarão na rede estadual de ensino.

“Eu tenho uma esperança enorme em vocês. Confio demais nessa geração e acredito que vocês podem fazer diferente, podem ser a mudança de verdade”, afirmou Elmano.

Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza celebram formatura do Ensino Fundamental e entrada no Ensino Médio de 21 mil jovens.
Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza celebram formatura do Ensino Fundamental e entrada no Ensino Médio de 21 mil jovens. Crédito: AURÉLIO ALVES

No discurso, o governador também citou políticas públicas voltadas à permanência dos estudantes na escola, das quais os jovens serão beneficiados já no próximo ano letivo, como o programa Pé-de-Meia, a entrega de tablets e de tênis escolares.

LEIA MAIS | Duas escolas deixam de ofertar 1º ano do ensino médio e comunidades reclamam

“Celebrar, Agradecer e Avançar”

A solenidade teve como tema “Celebrar, Agradecer e Avançar” e foi marcada como a maior mobilização estudantil já realizada pela Educação de Fortaleza, reunindo formandos do último ano do ensino fundamental. A programação contou com recepção musical, palestra com mensagens motivacionais e momentos de confraternização.
"Celebrar, Agradecer e Avançar" foi o tema do encontro Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito Evandro Leitão destacou o simbolismo do momento na vida dos estudantes e ressaltou os desafios superados ao longo da trajetória escolar.

“Este momento tem um simbolismo muito forte. Vocês são os verdadeiros protagonistas deste grande momento. Concluir o ensino fundamental não é apenas um dado estatístico. Para muitos desses jovens, é uma conquista coletiva, familiar e social”, afirmou.

LEIA TAMBÉM | Requalificado, Cras Presidente Kennedy deve atender seis bairros da região

Para Lara Jorana, 14, estudante da EMEIEF Nelson Mandela, no José Walter, o evento marcou um momento significativo em sua trajetória estudantil. Concluinte do ensino fundamental II, a aluna afirma ter se sentido acolhida pelos professores.

"Foi um dos melhores anos da minha vida. Eu aprendi bastante e os professores me acolheram, foram ótimos", afirma.

Reconhecimento à comunidade escolar

A ação também prestou homenagem às famílias e aos profissionais da comunidade escolar, incluindo professores, coordenadores, diretores, porteiros, merendeiras, monitores de acesso, agentes de equidade e demais trabalhadores que acompanharam os estudantes ao longo do percurso.

Presente na cerimônia, Elisangela Monte, diretora da EMTI Professor Expedito Parente, localizada no bairro Siqueira, destacou a importância da celebração coletiva da conclusão do Ensino Fundamental II.

“Pela primeira vez a gente consegue celebrar, de fato, o encerramento do ensino fundamental para esses alunos. É um momento muito representativo e marcante na vida deles”, afirmou.

Ela também ressaltou os resultados educacionais alcançados pelos estudantes da rede municipal. “Temos um histórico de alunos aprovados no IFCE e em escolas profissionalizantes. São estudantes que alcançam muito sucesso”, completou.

LEIA MAIS | Projeto que realiza identificação neonatal e infantil é iniciado no CE

O químico e professor de ciências da EMTI Professor Agerson Tabosa Pinto, Samuel Paz, revela que a experiência foi uma novidade gratificante. Durante seus três anos na escola, Samuel conta que a solenidade coletiva se diferenciou dos momentos de celebração anteriores, quando as escolas organizavam de forma independente.

“O evento é muito bacana, porque proporciona a todos os estudantes a comemoração de um momento ímpar. É o encerramento de um ciclo e vem para coroar essa trajetória”, concluiu.

Avanço na climatização das escolas da rede municipal de Fortaleza

Durante discurso direcionado aos estudantes, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou o avanço da política de universalização da climatização nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Segundo o gestor, o número de unidades escolares com ar-condicionado dobrou ao longo de 2025.

De acordo com Evandro, apenas 15% das escolas da rede municipal possuíam climatização no início do ano letivo. Atualmente, esse percentual já chega a cerca de 30%.

“Hoje, cerca de 30% das escolas já estão climatizadas e, até o fim da nossa gestão, todas estarão. Isso também é valorização da educação”, afirmou o prefeito.

A rede municipal de ensino de Fortaleza conta com 621 unidades escolares, sendo 327 escolas municipais, 186 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 108 creches parceiras.

“No início do ano, ao visitar as escolas, percebemos que muitas ainda não tinham condições adequadas de climatização. Firmamos o compromisso de climatizar todas as escolas da rede municipal”, reforçou. (Colaborou Arthur Paz/Especial para O POVO)

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar