Mulher é presa por empurrar outra mulher contra um ônibus

Uma mulher de 56 anos foi presa em flagrante por suspeita de ter empurrado uma pessoa contra um ônibus que trafegava na avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza na noite de terça-feira, 16. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
A suspeita foi colocada à disposição da Justiça e poderá responder por tentativa de homicídio. Ela tinha ainda um mandado de prisão preventiva em aberto.
Já a vítima era uma mulher de 31 anos, de acordo com as informações repassadas em nota pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará.
A SSPDS não respondeu se as duas mulheres possuem alguma relação de parentesco ou desafeto.
Depois da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prender a suspeita em flagrante, ela e a vítima foram conduzidas até o 10º Distrito Policial (10º DP).
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A SSPDS informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).