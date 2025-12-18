Mulher é presa por empurrar outra mulher contra um ônibus

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu a suspeita em flagrante e ambas foram conduzidas até o 10º Distrito Policial (10º DP) / Crédito: Samuel Setubal

Uma mulher de 56 anos foi presa em flagrante por suspeita de ter empurrado uma pessoa contra um ônibus que trafegava na avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza na noite de terça-feira, 16. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. LEIA MAIS | Fortaleza terá novo modelo de paradas de ônibus em 2026

