Projeto que realiza identificação neonatal e infantil é iniciado no CE

Será possível realizar a identificação de recém-nascidos e crianças na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), no bairro Benfica / Crédito: FERNANDA BARROS

Um projeto da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que realiza a identificação neonatal e infantil no Ceará, foi iniciado nesta quinta-feira, 18, na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), no bairro Benfica. Com a iniciativa, recém-nascidos poderão ter a Carteira de Identidade Nacional (CIN) já nos primeiros dias de vida. Serviço estará disponível no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e na unidade do Vapt Vupt do Shopping RioMar Papicu, a partir do dia 12 de janeiro.

Ceará é o 5º estado do Nordeste a aderir o aparelho, que captura dez vezes mais a qualidade da digital do recém-nascido. O resultado é uma maior segurança na resolução das imagens em virtude da característica da pele do bebê. LEIA | Chove em mais de 30 municípios do Ceará, confira previsão Foram investidos mais de R$ 500 mil e adquiridos 15 kits biométricos, através da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice). Os conjuntos são formados por câmera, coletor, scanner, notebook e pad de assinatura, desenvolvido especificamente para o cadastramento e a autenticação biométrica neonatal e infantil, a partir do nascimento.

Atualmente o uso do equipamento está homologado nos estados de Acre, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Sendo os estados do Ceará e São Paulo como projetos-piloto. Emissão da nova CIN para bebês fortalece acesso a direitos O perito-geral da Pefoce, Júlio Torres, explicou que a iniciativa foi feita em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). “O programa nada mais é do que uma emissão de identificação das crianças. Ele também será emitido nos hospitais. Vamos iniciar o piloto aqui na perícia forense, mas também haverá em outros locais”.

Conforme Júlio, a importância do documento é evitar situações criminais, como casos de troca de bebês na maternidade e sequestros. “Hoje nós emitimos carteiras de identificação em 134 municípios do Ceará e a ideia é passar a emitir as carteiras das crianças e todos os recém-nascidos do Estado”, acrescenta. Pefoce lança o projeto de identificação infantil e neonatal, onde crianças terão suas identidades emitidas logo após de nascer Crédito: FERNANDA BARROS Recém-nascido realizando a identificação para a nova CIN Crédito: FERNANDA BARROS