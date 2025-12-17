Fortaleza terá novo modelo de paradas de ônibus em 2026

Parada de ônibus é retirada da avenida Humberto Monte para instalação do novo modelo que será aplicado em 2026 / Crédito: Alice Barbosa

Os usuários de transporte coletivo de Fortaleza foram surpreendidos pela remoção da estrutura metálica da parada de ônibus situada na avenida Humberto Monte, no bairro Pici, ao lado da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza. A medida faz parte de um novo modelo de paradas que será aplicado em 2026, que prevê recursos tecnológicos com uso de Inteligência Artificial (IA).

LEIA MAIS | Governo do Ceará envia projeto do VaiVem Cariri para Assembleia A região continuará sendo atendida pelas linhas que operam no trecho, como as linhas 703-Paupina/Pici e 075-Campus do Pici/Unifor. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), em nota, os abrigos deverão ser instalados, "mometaneamente", na avenida Mister Hull, que também concentra grande fluxo de usuários. Ainda de acordo com a Etufor, os novos abrigos devem ser instalados "nos próximos dias", com modelo que "oferece mais conforto, segurança e melhor acessibilidade aos usuários".

Para o servente Pablo Belarmino, 19, as consequências da retirada da parada - e dos assentos - prejudica principalmente as pessoas mais velhas. “É complicado para pessoas de idade, que precisam sentar. E ninguém sabe se foi para reformar ou alguma coisa do tipo”, comenta Pablo. Embora Pablo reconheça que a mudança pode ser por algo melhor, ele manifesta preocupação com a possibilidade de prejuízo aos passageiros caso o novo modelo não seja vantajoso ou demore a ser instalado.

Como serão os novos modelos? Em visita ao O POVO nessa terça-feira, 16, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou que o novo modelo de paradas prevê o uso de recursos tecnológicos, como um sistema de Inteligência Artificial que interage com o passageiro. O primeiro bairro a receber a instalação deverá ser o Benfica, na região próxima à Universidade Federal do Ceará (UFC). A previsão de entrega, de acordo com Evandro, é o final do próximo ano. Ele mencionou que a motivação por trás das mudanças é dar uma maior celeridade (rapidez) para a população que utiliza o transporte coletivo.