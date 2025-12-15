Requalificado, Cras Presidente Kennedy deve atender seis bairros da região

Solenidade de requalificação do Cras do bairro Presidente Kennedy aconteceu nesta segunda-feira, 15 / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Moradora de longa data do bairro, a dona de casa Maria Mirna Sousa, 62, já estava familiarizada com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Presidente Kennedy antes de sua requalificação. Agora, ao lado de vizinhos e amigas, participou nesta segunda-feira, 15, da solenidade de reabertura do equipamento revitalizado. Com um investimento aproximado de R$ 700 mil, a obra é a sétima de 22 Centros de Referência que serão entregues após a requalificação. Mas, para Maria Mirna, o equipamento, que deverá atender mais de 11 mil famílias residentes, também é motivo de conexão.

“Eu tenho amigas aqui, e de vez em quando eu trago alguém. Digo: ‘Vamos lá no Cras’, e (respondem) ‘eu não sei onde é’. Aí, eu venho deixar”, explica. “As meninas atendem muito bem. Então, não tenho o que dizer de ninguém daqui, somos bem atendidos”. A supervisora de Cadastro Único do Cras Presidente Kennedy, Cilene Santos, relata que a proximidade do equipamento com os moradores é desenvolvida a partir de um movimento de identificação. De acordo com Cilene, o espaço atende, em média, 80 pessoas por dia. “O Cras é muito a cara da população por estar dentro da comunidade. Eles se identificam com o equipamento, e participam não só da atualização de cadastro, mas também quando tem alguma ação”, diz a supervisora. “É uma relação muito bonita com a comunidade e a maioria das pessoas que trabalham aqui são do próprio bairro, então essa aproximação acaba acontecendo de uma forma muito harmônica”. O Centro de Referência requalificado atenderá os bairros Presidente Kennedy, São Gerardo, Monte Castelo, Ellery, uma parte do Floresta e uma parte do Padre Andrade.

O prefeito Evandro Leitão (PT) e a vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Assistência Social, Gabriella Aguiar (PSD), também participaram da reabertura. Na ocasião, ambos fizeram uma visita pelo equipamento.