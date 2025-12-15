Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Requalificado, Cras Presidente Kennedy deve atender seis bairros da região

Com solenidade de reabertura nesta segunda-feira, 15, o equipamento é o sétimo de 22 Centros de Referência que serão requalificados
Moradora de longa data do bairro, a dona de casa Maria Mirna Sousa, 62, já estava familiarizada com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Presidente Kennedy antes de sua requalificação. Agora, ao lado de vizinhos e amigas, participou nesta segunda-feira, 15, da solenidade de reabertura do equipamento revitalizado.

Com um investimento aproximado de R$ 700 mil, a obra é a sétima de 22 Centros de Referência que serão entregues após a requalificação. Mas, para Maria Mirna, o equipamento, que deverá atender mais de 11 mil famílias residentes, também é motivo de conexão.

“Eu tenho amigas aqui, e de vez em quando eu trago alguém. Digo: ‘Vamos lá no Cras’, e (respondem) ‘eu não sei onde é’. Aí, eu venho deixar”, explica. “As meninas atendem muito bem. Então, não tenho o que dizer de ninguém daqui, somos bem atendidos”.

A supervisora de Cadastro Único do Cras Presidente Kennedy, Cilene Santos, relata que a proximidade do equipamento com os moradores é desenvolvida a partir de um movimento de identificação. De acordo com Cilene, o espaço atende, em média, 80 pessoas por dia.

“O Cras é muito a cara da população por estar dentro da comunidade. Eles se identificam com o equipamento, e participam não só da atualização de cadastro, mas também quando tem alguma ação”, diz a supervisora. “É uma relação muito bonita com a comunidade e a maioria das pessoas que trabalham aqui são do próprio bairro, então essa aproximação acaba acontecendo de uma forma muito harmônica”.

O Centro de Referência requalificado atenderá os bairros Presidente Kennedy, São Gerardo, Monte Castelo, Ellery, uma parte do Floresta e uma parte do Padre Andrade.

Cras Presidente Kennedy: prefeito e vice participaram da solenidade

Solenidade de requalificação do Cras do bairro Presidente Kennedy aconteceu nesta segunda-feira, 15 Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO
Solenidade de requalificação do Cras do bairro Presidente Kennedy aconteceu nesta segunda-feira, 15 Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

O prefeito Evandro Leitão (PT) e a vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Assistência Social, Gabriella Aguiar (PSD), também participaram da reabertura. Na ocasião, ambos fizeram uma visita pelo equipamento.

A requalificação da rede de atendimento social, por meio do resgate da estrutura física, foi uma das prioridades relatadas pelo chefe do Executivo municipal. O espaço é impulsionado pelo Plano Fortaleza Inclusiva (Lei nº 11.533, de 22 de maio de 2025), que prevê a garantia de direitos e a melhoria da qualidade de vida da população em vulnerabilidade social.

“O Cras é a porta de entrada para as famílias mais vulneráveis, mais fragilizadas que temos na nossa cidade. Então, é muito importante que cada vez mais a gente possa estar fortalecendo a assistência no nosso município”, afirma Evandro Leitão.

A vice-prefeita, Gabriella Aguiar, ainda acrescentou que o equipamento é imprescindível na proteção social dos indivíduos: “A nossa principal missão é enfrentar as desigualdades sociais. Nada melhor do que um equipamento de assistência para fazer esse enfrentamento”.

