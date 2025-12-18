Dois homens são presos em flagrante por furtar sete carros de locadora em Fortaleza

PC-CE prendeu dois homens em flagrante pelo furto. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Divulgação / SSPDS-CE

Dois homens foram presos em flagrante por furtar sete carros de uma locadora de veículos no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na madrugada do dia 10 de dezembro. Os suspeitos foram capturados nessa quarta-feira, 16, no bairro Bom Jardim, na Capital, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana. O primeiro suspeito da ação criminosa após a localização de um dos carros furtados já clonado, no bairro Praia do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Um homem, de 39 anos, estava conduzindo o carro e foi preso em flagrante. Ele possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo qualificado.