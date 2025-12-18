Dois homens são presos em flagrante por furtar sete carros de locadora em Fortaleza

Dois homens são presos em flagrante por furtar sete carros de locadora em FortalezaSuspeitos foram capturados no bairro Bom Jardim e no município de São Gonçalo do Amarante, nessa terça-feira, 16. Seis veículos foram recuperados pela Polícia Civil do Ceará
Dois homens foram presos em flagrante por furtar sete carros de uma locadora de veículos no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na madrugada do dia 10 de dezembro. Os suspeitos foram capturados nessa quarta-feira, 16, no bairro Bom Jardim, na Capital, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana.
O primeiro suspeito da ação criminosa após a localização de um dos carros furtados já clonado, no bairro Praia do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Um homem, de 39 anos, estava conduzindo o carro e foi preso em flagrante. Ele possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo qualificado.
Conforme as investigações, um dos automóveis foi localizado no bairro Paupina após sistema de rastreamento veicular. Um dos autuados, identificado como Francisco Jondiciano Veras Mendes, 23, foi visto retirando o carro de uma loja de acessórios.
No local, o suspeito desobedeceu a ordem de parada e resistiu à prisão após lutar com um dos policiais civis. O suspeito responde por crimes de receptação, roubos, corrupção de menores e associação criminosa. A ação foi coordenada por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV).
Dos sete carros furtados, seis foram recuperados. Os dois homens presos foram conduzidos à sede da DRFV, onde foram autuados pelos crimes de posse de veículo adulterado e associação criminosa. O Poder Judiciário acatou o pedido de prisão preventiva dos suspeitos durante audiência de custódia.
Ainda segundo a Polícia Civil, um terceiro suspeito da ação criminosa foi identificado. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.
