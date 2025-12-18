Papai Noel visita crianças internadas no IJF e distribui presentes

Visita do Papai Noel do IJF está na 4ª edição / Crédito: FÁBIO LIMA

Personagem símbolo do encanto e da magia do Natal, o Papai Noel realizou uma visita às crianças internadas na ala pediátrica do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 18. A ação contou ainda com a presença de cosplayers de outros personagens, além da distribuição de presentes. A passagem do Bom Velhinho foi recebida por cerca de 50 crianças internadas na Unidade 24 (Pediatria), Emergência Pediátrica, Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), além de crianças que estão em retorno clínico, no ambulatório do IJF.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp​ A iniciativa já está em sua 4ª edição, tradicionalmente realizada em dezembro, e tem como objetivo contribuir para o bem-estar dos pacientes e de seus acompanhantes. FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025: Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025:Tailane Kely, 10 anos, paciente. Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Coordenadora de Enfermagem do IJF, Caroline Muniz destaca a importância do acolhimento e da ludicidade para o tratamento das crianças hospitalizadas. “O tratamento da criança, a gente sempre diz: a alegria e a imunidade. Então, acaba fazendo com que as crianças realmente respondam melhor ao tratamento, fazendo com que elas consigam sair mais rápido”, explica. E acrescenta: “Natal normalmente a gente passa em casa, junto com as famílias, junto com com os nossos, e aí a grande maioria deles vai viver esse momento do Natal aqui dentro do hospital. Então, para eles é a expectativa de: eu vou viver um pouco do Natal, mesmo eu não estando na minha casa e é isso que a gente traz, querer trazer esse aconchego, que eles se sintam realmente acolhidos por todos nós”.

“É muito gratificante, principalmente nesse período natalino, que a gente tenta acolher ainda mais as crianças. Eu que eu tô aqui todo dia, eu vejo como são essas crianças. Muitos chegam aqui em situações que tem até a versão da gente, do profissional de saúde chegar próximo”, confessa com entusiasmo, feliz por conseguir unir sua paixão pela arte do cosplay, a qual já desenvolve há 15 anos, com o ambiente de trabalho hospitalar. Para ela, a fantasia facilita a aproximação entre os profissionais e os pacientes, especialmente do núcleo de fisioterapia. “Eles ficam mais acessíveis, eles conseguem abrir um sorriso. Tem crianças aqui que são sérias, não querem contato. Então eu acho que esse contato que o IJF faz, dessa ação com pessoas supostamente fantasiadas, que pra gente são os cosplayers, eu acho que dá uma abertura para essas crianças aceitarem mais os serviços que os profissionais trazem para eles”, destaca.