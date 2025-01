Prefeitura de Fortaleza quer colocar ar-condicionado em todas as salas de aula da rede municipal

No lançamento do ano letivo de 2025 na rede de ensino do Município, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que todas as salas de aula deverão ter ar-condicionado nos próximos quatro anos. Hoje, conforme prefeito, 15% das salas possuem climatização. Evandro destacou ainda as intenções em melhorar as condições estruturais das escolas, do fornecimento da merenda escolar e também sobre Passe Livre Estudantil.

"Queremos ser uma referência na Educação do Brasil, com ótimos profissionais. Referência também em estrutura física para os nossos alunos, com todas as salas climatizadas. Nós temos 15% da nossa rede de escolas que são climatizadas. Nós queremos chegar ao final dos nossos quatro anos com toda a rede climatizada. E isso proporcionando uma melhor condição de trabalho para os nossos profissionais e também para os nossos alunos", destacou.