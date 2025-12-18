Aluna morre enquanto fazia exercícios físicos em academia de Fortaleza

Aluna morre enquanto fazia exercícios físicos em academia de FortalezaVítima foi atendida pelo Samu, mas não resistiu ao mal súbito. Este é o quarto caso de morte em academias nos últimos três meses na RMF
Uma mulher morreu na noite dessa quarta-feira, 17, enquanto praticava exercícios físicos em uma academia do bairro Papicu, em Fortaleza. A vítima chegou a ser atendida no local, mas não sobreviveu.
Este é o quarto caso de mortes em academias na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) nos últimos três meses.
LEIA TAMBÉM | Idosos que moravam em hospitais de Fortaleza são transferidos para ILPI de Maranguape
Em nota enviada ao O POVO, a Smartfit, rede de academias responsável pela unidade onde o incidente aconteceu, informou que a aluna passou mal enquanto treinava.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros socorros.
Quatro mortes em academias
Em outubro, dois homens morreram durante exercícios na rede de academias Gaviões, em Fortaleza. No mês seguinte, uma empresária de 54 anos também faleceu durante exercícios no município de Maranguape.
A causa da morte da aluna ainda não foi divulgada. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações sobre o caso. A pasta informou que o caso seria atendido pelo Samu Fortaleza, que informou não poder repassar informações sobre os casos atendidos por eles.
LEIA TAMBÉM | Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará 3 estações; veja onde