Aluna morre enquanto fazia exercícios físicos em academia de Fortaleza

Caso foi atendido por equipes do Samu Fortaleza / Crédito: Reprodução/Whastsapp O POVO

Uma mulher morreu na noite dessa quarta-feira, 17, enquanto praticava exercícios físicos em uma academia do bairro Papicu, em Fortaleza. A vítima chegou a ser atendida no local, mas não sobreviveu. Este é o quarto caso de mortes em academias na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) nos últimos três meses.