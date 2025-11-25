Empresária de 54 anos morre após mal súbito dentro de academia em Maranguape

Empresária sofreu um AVC durante o treino na academia localizada em Maranguape / Crédito: reprodução/redes sociais

Uma empresária de 54 anos faleceu na noite da última segunda-feira, 24, após sofrer um mal súbito dentro de uma academia no centro de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Áurea Maria Rodrigues Lima participava de uma aula de spinning (ciclismo indoor) quando passou mal. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

De acordo com familiares, o laudo médico apontou que a causa do óbito foi um AVC hemorrágico subaracnóideo (rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro). A empresária tinha histórico de hipertensão arterial. A academia informou que a equipe seguiu os protocolos de emergência. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local, com auxílio de profissionais de saúde que também treinavam no estabelecimento, até a chegada da ambulância que a conduziu à unidade hospitalar. Rede de academias divulga nota de pesar Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a Allp Fit manifestou profundo pesar pelo falecimento da aluna. A empresa solidarizou-se com a dor dos familiares e amigos e reiterou que prestou toda a assistência possível no momento da fatalidade. "Lamentamos profundamente a perda de nossa aluna Áurea Maria. Informamos que todos os protocolos de primeiros socorros foram prontamente realizados por nossa equipe e por profissionais de saúde presentes, até a chegada do socorro móvel", diz trecho do comunicado.

Outros casos registrados no Ceará 20/10: um homem de 45 anos sofreu um mal súbito enquanto treinava em uma academia na avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. 13/10: uma semana antes, um homem de 44 anos faleceu após passar mal em uma academia no bairro Castelão, em Fortaleza. Ele recebeu primeiros socorros de instrutores e do SAMU, mas morreu no local. Em julho de 2025: um policial morreu durante um treino em uma academia na capital cearense. A instituição confirmou o falecimento em nota e o sepultamento ocorreu no Cemitério Parque da Saudade, em Caucaia.