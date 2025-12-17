Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corpo com marcas de tiros é encontrado no rio Cocó, na Aerolândia

Vítima não foi identificada formalmente, mas existe a suspeita de que se trata de um jovem que havia desaparecido após ir a uma festa no bairro Salinas
Um corpo do sexo masculino foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 17, no Rio Cocó, já à altura do bairro Aerolândia, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver apresentava lesões de disparos de arma de fogo.

Existe a suspeita de que a vítima seja jovem de 17 anos que está desaparecido desde domingo, 14. Isaac de Oliveira Koo sumiu após ir a uma festa na rua Pindorama, na Salinas, bairro vizinho à Aerolândia.

A SSPDS, porém, afirmou que a vítima ainda não foi formalmente identificada. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial”, informou a SSPDS.

“O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa”.

 

