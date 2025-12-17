Corpo com marcas de tiros é encontrado no rio Cocó, na Aerolândia

Vítima não foi identificada formalmente, mas existe a suspeita de que se trata de um jovem que havia desaparecido após ir a uma festa no bairro Salinas

Um corpo do sexo masculino foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 17, no Rio Cocó, já à altura do bairro Aerolândia, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver apresentava lesões de disparos de arma de fogo.



Existe a suspeita de que a vítima seja jovem de 17 anos que está desaparecido desde domingo, 14. Isaac de Oliveira Koo sumiu após ir a uma festa na rua Pindorama, na Salinas, bairro vizinho à Aerolândia.

