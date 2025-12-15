Após proferir ofensas racistas, homem esfaqueia vaqueiro em Crateús

Após proferir ofensas racistas, homem esfaqueia vaqueiro em CrateúsValdeci Pereira da Silva ainda teria desacatado os agentes envolvidos na ocorrência após dizer que "todos os policiais são lixo". Ele nega os crimes
Valdeci Pereira da Silva, de 48 anos, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear um homem de 49 anos na manhã desse domingo, 15, no distrito de Ibiapaba, em Crateús, a 351 quilômetros de Fortaleza. O homem ainda teria proferido ofensas racistas contra a vítima e desacatado os policiais que atenderam à ocorrência.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima, que é vaqueiro, havia ido até a casa da mãe do suspeito informar que mudaria a periodicidade da entrega do leite que costumeiramente fornecia à mulher — agora, seria em dias intercalados.
Conforme depoimento da própria vítima, Valdeci, que escutou a conversa entre os dois, passou a proferir ofensas contra ele, já quando o vaqueiro havia deixado a residência e voltava para casa a pé.
“Seu negro macaco, você tá cobrando minha mãe?”, teria dito Valdeci. Mesmo após a vítima responder que apenas havia mudado a forma de entrega do leite, Valdeci teria passado a esfaqueá-lo. Os golpes atingiram os braços esquerdo e direito do vaqueiro.
A vítima ainda narrou à Polícia Civil que conseguiu empurrar o agressor e tomar a faca dele. Ao perceber que estava sangrando, o vaqueiro pediu socorro ao irmão de Valdeci, que contatou um outro homem para levá-lo de carro a um hospital.
“No local, recebeu atendimento médico, ocasião em que foi informado pelo médico de ter corrido risco de morte, pelo fato de ter sido atingida a veia do pulso no braço direito”, também consta no depoimento do ofendido, que ainda relatou não ter tido desentendimentos anteriores com Valdeci e que, há cerca de um mês, o suspeito havia lesionado um idoso com golpes de facão. A vítima já teve alta hospitalar.
Após o crime, policiais militares da 1ª Companhia do 7º Batalhão (1ª CIA/7º BPM) foram acionados e localizaram Valdeci no quintal da casa dele. Os PMs afirmaram que Valdeci aparentava estar sob efeito de álcool.
Conduzido à Delegacia de Crateús, Valdeci negou o crime e disse, em depoimento, que a vítima já havia ameaçado os seus familiares com arma de fogo. Ele ainda acusou os policiais de terem invadido a sua casa para prendê-lo e também afirmou que “todos os policiais são ‘lixo’”.
“Ele tem que respeitar casa de homem e que em casa de homem ele não vai mais entrar”, também disse Valdeci, conforme o termo de declaração. Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 15, ele teve a prisão preventiva decretada.
