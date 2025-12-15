Após proferir ofensas racistas, homem esfaqueia vaqueiro em Crateús

Caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Crateús. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Ascom/PC-CE

Valdeci Pereira da Silva, de 48 anos, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear um homem de 49 anos na manhã desse domingo, 15, no distrito de Ibiapaba, em Crateús, a 351 quilômetros de Fortaleza. O homem ainda teria proferido ofensas racistas contra a vítima e desacatado os policiais que atenderam à ocorrência.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima, que é vaqueiro, havia ido até a casa da mãe do suspeito informar que mudaria a periodicidade da entrega do leite que costumeiramente fornecia à mulher — agora, seria em dias intercalados.



“No local, recebeu atendimento médico, ocasião em que foi informado pelo médico de ter corrido risco de morte, pelo fato de ter sido atingida a veia do pulso no braço direito”, também consta no depoimento do ofendido, que ainda relatou não ter tido desentendimentos anteriores com Valdeci e que, há cerca de um mês, o suspeito havia lesionado um idoso com golpes de facão. A vítima já teve alta hospitalar.

Após o crime, policiais militares da 1ª Companhia do 7º Batalhão (1ª CIA/7º BPM) foram acionados e localizaram Valdeci no quintal da casa dele. Os PMs afirmaram que Valdeci aparentava estar sob efeito de álcool.

Conduzido à Delegacia de Crateús, Valdeci negou o crime e disse, em depoimento, que a vítima já havia ameaçado os seus familiares com arma de fogo. Ele ainda acusou os policiais de terem invadido a sua casa para prendê-lo e também afirmou que “todos os policiais são ‘lixo’”.