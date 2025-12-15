Quatro suspeitos de expulsar moradores no Grande Mondubim são presos

Uma pistola e três celulares foram apreendidos com suspeitos de expulsar moradores na região do Grande Mondubim / Crédito: Divulgação/SSPDS

Quatro homens, suspeitos de integrar a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), foram presos na madrugada desta segunda-feira, 15, no bairro Mondubim, em Fortaleza. No carro no qual o grupo trafegava, policiais civis encontraram uma pistola de uso restrito. Eles negaram integrar a facção. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão é resultado de um trabalho contínuo de inteligência coordenado por equipes da 2ª Seccional e dos Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia da Capital (DPC).



Eles foram identificados como: Francisco Walisson dos Santos Souza, José Vanderson Pimentel de Almeida e Wêniclei Freitas e Silva. Um carregador de pistola, três celulares, munições e dinheiro também foram apreendidos.

O grupo foi autuado pelo crime de integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Os quatro homens tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 15.

“A ação coordenada de expulsão de moradores de suas residências, em atendimento a uma ordem do grupo criminoso Terceiro Comando Puro, revela uma tentativa deliberada de afirmação territorial e demonstração de poder paralelo, com potencial de intimidação da população e afronta direta à autoridade estatal”, afirmou na decisão o juiz Tadeu Trindade de Ávila.

