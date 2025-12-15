Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro suspeitos de expulsar moradores no Grande Mondubim são presos

Homens seriam integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e foram presos com uma pistola de uso restrito na madrugada desta segunda-feira
Quatro homens, suspeitos de integrar a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), foram presos na madrugada desta segunda-feira, 15, no bairro Mondubim, em Fortaleza. No carro no qual o grupo trafegava, policiais civis encontraram uma pistola de uso restrito. Eles negaram integrar a facção.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão é resultado de um trabalho contínuo de inteligência coordenado por equipes da 2ª Seccional e dos Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia da Capital (DPC).

“Com base nas investigações, os policiais civis saíram em campo para localizar e prender os envolvidos em uma série de crimes registrados nos bairros Mondubim e Aracapé, ambos localizados na AIS (Área Integrada de Segurança) 09”, afirmou a SSPDS.

Auto de Prisão em Flagrante (APF) informa que uma denúncia realizada indicava que os ocupantes do automóvel estavam promovendo a expulsão de moradores de suas residências, bem como estavam fazendo pichações alusivas ao TCP.

Além disso, o grupo estaria ostentando armas de fogo e efetuando disparos em via pública. Ainda de acordo com o APF, os suspeitos tentaram fugir ao ser abordados pela Polícia, mas foram presos na rua Jatay.

Eles foram identificados como: Francisco Walisson dos Santos Souza, José Vanderson Pimentel de Almeida e Wêniclei Freitas e Silva. Um carregador de pistola, três celulares, munições e dinheiro também foram apreendidos.

O grupo foi autuado pelo crime de integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Os quatro homens tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 15.

“A ação coordenada de expulsão de moradores de suas residências, em atendimento a uma ordem do grupo criminoso Terceiro Comando Puro, revela uma tentativa deliberada de afirmação territorial e demonstração de poder paralelo, com potencial de intimidação da população e afronta direta à autoridade estatal”, afirmou na decisão o juiz Tadeu Trindade de Ávila.

“A conduta dos autuados, ao participarem ativamente dessa ação, ainda que neguem vínculo com a facção, insere-se em contexto de fortalecimento simbólico e operacional de organização criminosa, o que agrava sobremaneira o impacto social do fato”.

