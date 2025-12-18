Idosos internados em Fortaleza são transferidos para ILPI na RMF

Fachada Instituto dos Pobres, localizado em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Prefeitura de Fortaleza deu início na última quinta-feira, 11, à desospitalização de 20 idosos que estavam em unidades de saúde da Capital. Os pacientes permaneciam internados mesmo com melhora no quadro de saúde, já que sem contato com as famílias, não tinham para onde ir depois da alta hospitalar. LEIA TAMBÉM | "Tenho 4 anos para implementar", diz Evandro sobre postos de saúde abertos até 21 horas

Todos os 20 idosos estão sendo transferidos para o Instituto dos Pobres, Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A medida é realizada pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do Ministério Público (MPCE). Até o momento, apenas um idoso, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia, já se mudou para o novo lar. Outros oito novos moradores devem chegar na próxima semana, e o restante, até o dia 31 de dezembro. O promotor de Justiça do Idoso do Ceará, Alexandre Alcântara, explica que o trabalho foi iniciado ainda no ano de 2024, quando MPCE e Prefeitura de Fortaleza identificaram 48 idosos que seguiam internados nos hospitais porque não tinham para onde ir. Em contato com as famílias, 28 pacientes conseguiram retornar ao lar, enquanto os 20 restantes terão estadia custeada pela gestão municipal na ILPI de Maranguape. Ainda segundo Alcântara, as transferências buscam retirar os idosos do ambiente hospitalar, que pode ser nocivo a eles, ofertar uma melhor condição de vida e liberar vagas de internação no sistema público de saúde.

"Essa situação é ruim para o sistema de saúde porque ocupa vagas com pessoas que não precisam estar no hospital, é horrível para a pessoa idosa porque ali é um lugar inclusive perigoso de contaminação... não é um lugar para a pessoa estar morando. E socialmente isso é muito ruim. O que temos que fazer é trabalhar equipamentos socioassistenciais para que essas pessoas tenham um lar", pontua o promotor. Devido aos históricos de vulnerabilidade das famílias e problemas de cunho pessoal que os separaram dos parentes, os 28 idosos que retornaram ao seio familiar também continuarão sendo acompanhados por equipes do MPCE e da Prefeitura de Fortaleza, a fim de identificar eventuais situações de maus tratos. "Alguns realmente eram pessoas que viviam em situação de rua e outros têm família mas têm os vínculos totalmente fragilizados, e que mesmo depois de uma conversa e da atuação das equipes da assistência social foi identificado que essas famílias realmente não tinham como acolher essas pessoas idosas", explica a coordenadora de Políticas para a Pessoa Idosa de Fortaleza, Vejuse Alencar.

A Prefeitura ainda trabalha para identificar o número total de idosos que estão nessa situação na cidade. Esse levantamento está sendo feito pela Rede Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (Remudipi) desde o outubro passado. "Para esse levantamento é necessário um fluxo de atendimento, que o serviço social de cada unidade hospitalar, seja municipal ou estadual, deve realizar busca ativa de familiares. Caso não haja vínculos e o idoso apresente grau 3 de dependência (necessitando de cuidados integrais) ele será encaminhado para uma ILPI", afirmou a SDHDS, em nota. O POVO entrou em contato com o Instituto dos Pobres solicitando entrevista com o primeiro idoso transferido, mas por ele ainda estar em período de adaptação ao novo lar, a ILPI optou por não autorizar a entrevista no momento

Falta de ILPIs públicas prejudica atendimento A falta de ILPIs públicas ainda é um dos principais problemas para o o bom atendimento a esse grupo de idosos no Ceará. Com apenas duas instituições públicas, ambas administradas pelo Governo do Estado, uma em Brejo Santo, município na região do Cariri, e a outra em Fortaleza, a Terra da Luz se vê perante uma demanda muito superior à que pode atender. Para Alcântara, essa baixa oferta do serviço pelos entes públicos tem aberto espaço para cada vez entidades privadas, que nem sempre prestam os devidos cuidados. Nos três primeiros meses deste ano, o MPCE interditou uma casa de repouso e recomendou o fechamento de outras duas em Fortaleza, sob denúncia de más condições de funcionamento. Os casos agravaram um quadro denunciado já em 2024, quando 25 ILPIs da cidade foram identificadas operando com documentações vencidadas.

