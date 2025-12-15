Fortaleza: segunda fase de operação mira empresas poluidoras de áreas públicas

￼SEIS bairros da Capital foram alvo da ação / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Em razão do acúmulo de lixo em espaços públicos, a 2ª etapa da Operação Capital Limpa e Ordenada ocorreu em seis bairros de Fortaleza, desde o dia 1º de novembro, e ultrapassou 1.500 fiscalizações. A medida visa identificar e autuar empresas, sem gestão adequada dos resíduos gerados, que poluem as áreas públicas. LEIA MAIS | Multa por descarte irregular de lixo aumenta em Fortaleza e pode chegar a R$ 48 mil



Nesta etapa, a ação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que permaneceu até o dia 5 de dezembro, busca combater irregularidades em estabelecimentos comerciais e de serviços que fazem descarte irregular de resíduos sólidos nos seguintes bairros:

Benfica;

Fátima;

Parquelândia;

Parque Araxá;

Farias Brito e

José Bonifácio.

Os agentes realizaram no total 1.543 fiscalizações, 667 notificações e 535 autos de infração nesta 2ª fase, após verificarem falhas como obstrução de vias públicas, ausência de licenciamento, publicidade irregular, poluição sonora e irregularidades sanitárias.

O descarte irregular de resíduos é considerado delito grave pelo Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019). Em caso de flagrante o infrator está sujeito a aplicação de multas que variam de mais de R$ 200 a R$ 32.400.

Na 1ª etapa, foram registradas 3710 fiscalizações e mais de mil notificações e autos de infração, ocorrido entre os dias 1º de setembro e 15 de outubro deste ano.

Segundo a Agefis, Aldeota foi o bairro da Capital que registrou o maior número de infrações na primeira etapa da operação, seguido dos bairros Meireles, Dionísio Torres, Varjota e Joaquim Távora. Já na segunda parte da operação, os bairros com mais infrações registradas foram: Fátima, Parquelândia, Benfica, José Bonifácio e Parque Araxá.

Dentre os principais tipos de infração a Agefis destaca:

Licenciamentos (falta e desacordo);

Descarte irregular de resíduos sólidos;

Não conformidades em calçadas (obstrução, calçada não executada ou em desacordo);

Não conformidades sanitárias em estabelecimentos. As fiscalizações são realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, com atuação integrada das equipes de controle urbano, meio ambiente, vigilância sanitária e defesa do consumidor.



Dependendo do lugar e da situação, as atividades também podem ser acompanhadas pela guarda municipal para assegurar a segurança dos fiscais. Alvo da operação são “grandes geradores” de lixo — estabelecimentos que produzem mais de 100 litros de resíduos por dia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Os agentes têm acesso a um mapa que indica bandeiras vermelhas nos locais onde podem enfrentar problemas de insegurança. O trabalho também inclui o reforço do videomonitoramento em tempo real.