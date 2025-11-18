TJCE anuncia 11 novos fóruns e reformas em 19 unidades até 2027

Ações integram o Plano de Obras para o biênio 2025-2027, aprovado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), com investimento de mais de R$ 232 milhões

O Judiciário cearense será contemplado com a construção de 11 novos fóruns, reformas e ampliações em 19 unidades, além de intervenções em estruturas estratégicas de Fortaleza , como a sede administrativa, o Fórum Clóvis Beviláqua (FCB) e o Arquivo Central, até 2027.

As ações integram o Plano de Obras para o biênio 2025-2027, aprovado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Investimento total é de R$ 232.746.887,60.

Entre as entregas previstas, está o novo plenário do TJCE, com conclusão estimada para o primeiro semestre de 2026. Estrutura anterior havia sido danificada por incêndio ocorrido em setembro de 2021.

"O novo espaço será completamente acessível, moderno, com capacidade para receber os 55 desembargadores do Tribunal, o pessoal de apoio e o público. Também inclui novo sistema de áudio e vídeo e transmissão", garante o TJCE.

