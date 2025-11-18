Data Favela: no Ceará, 44% não deixariam o crime se tivessem uma oportunidade e 41%, sim

A pesquisa indica que 80% dos entrevistados nasceram e cresceram na favela / Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

No Ceará, 44% das pessoas envolvidas com atividades criminosas não deixaria o crime mesmo "tivesse uma oportunidade de deixar o que faz hoje no crime". Outras 41% deixariam. Dado é do levantamento inédito "Raio-X da Vida Real", divulgado pelo instituto de pesquisa Data Favela. No Brasil, 58% disseram que sairiam do crime, 31% disseram que não deixariam o crime e 11% não responderam.

Empreendedorismo (22%), emprego formal (20%) e emprego com flexibilidade (15%) estão entre os principais motivos que fariam com que os entrevistados deixassem o mundo do crime O estudo quer compreender a dinâmica social por trás da de redes criminosas, a partir do ponto de vista dos próprios envolvidos com o crime. Em quase 4 mil entrevistas, foram levantadas informações sobre perfil, renda, trajetória, saúde, profissão, sonho, família, saúde, consumo e expectativas, em 23 estados brasileiros. Data favela: perfil nacional Quase 80% das pessoas envolvidas com atividades criminosas, sobretudo tráfico de drogas, no Brasil são homens; 74% negros; e metade, jovens, entre 13 e 26 anos. Cerca de 80% nasceram e cresceram na favela e 42% não completou o ensino fundamental.

A nível nacional, o principal motivo que fez com que entrasse para o crime foi "falta de dinheiro/necessidade". Do total, 52% dos entrevistados disse ter filhos. Destes, 84% afirmam que não deixariam seu/sua filho(a) entrar para o crime. Com relação ao uso de drogas ilícitas, 63% dos entrevistados declararam fazer uso habitual.