CE: facção usa drone para levar celulares e drogas para presídios

Facção utiliza drone para levar celulares e drogas para dentro de presídios no CearáOperação Escudo Aéreo cumpriu quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 19, para desarticular esquema que utiliza drones para introduzir materiais ilícitos nas prisões do Ceará
A Operação Escudo Aéreo foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, para combater esquema que utiliza drones para introduzir drogas, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos em unidades prisionais do Ceará.
A investigação apura a atuação de uma organização criminosa que utiliza o equipamento para facilitar a comunicação externa, permitindo a articulação e determinação de crimes fora do sistema prisional.
Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa da Justiça Estadual.
A operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) – composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, que atuam juntos no enfrentamento ao crime organizado.
Com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), mais de 50 agentes das forças policiais que integram a Ficco participaram da ação.