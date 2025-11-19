CE: facção usa drone para levar celulares e drogas para presídios

Operação Escudo Aéreo, da Polícia Federal, visa desarticular esquema de facção que usa drones para enviar materiais ilícitos às prisões cearenses / Crédito: Divulgação Polícia Federal

A Operação Escudo Aéreo foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, para combater esquema que utiliza drones para introduzir drogas, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos em unidades prisionais do Ceará. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa que utiliza o equipamento para facilitar a comunicação externa, permitindo a articulação e determinação de crimes fora do sistema prisional.