Universitários denunciam assaltos a ônibus na Serra da Ibiapaba

Estudantes denunciam ataques de criminosos durante trajeto de ônibus para universidades / Crédito: reprodução/ leitor via WhatsApp

Estudantes universitários que utilizam o transporte intermunicipal na Serra da Ibiapaba para acessar universidades em Tianguá estão apreensivo. Veículo tem sido alvo de criminosos no trajeto na CE-187, entre Ubajara e Ibiapina. Conforme O POVO apurou, os ônibus são atacados com pedradas e até disparos de arma de fogo como tática para forçar a parada e efetuar roubos.

A insegurança mobilizou os prefeitos de Carnaubal, Guaraciaba do Norte e São Benedito, que anunciaram reforço imediato da segurança policial na rodovia. Na noite dessa segunda-feira, 17, um ônibus que transportava estudantes foi alvo de uma nova tentativa de assalto na CE-187. Os criminosos, escondidos às margens da rodovia, tentaram abordar o veículo, mas o motorista conseguiu fugir. O ataque mais grave ocorreu na semana passada, quando um ônibus que fazia o transporte de alunos de São Benedito foi atingido por pedras e um estudante saiu ferido. O jovem sofreu um corte profundo na cabeça e precisou levar sete pontos. Autoridades se manifestam nas redes sociais e anunciam reforço Autoridades municipais se manifestaram nas redes sociais após os casos e anunciaram ações junto ao comando da Polícia Militar do Ceará.