Universitários denunciam assaltos a ônibus na Serra da Ibiapaba

Universitários denunciam assaltos a ônibus na Serra da IbiapabaEstudantes de Carnaubal, Guaraciaba do Norte e São Benedito são interceptados, frequentemente, por criminosos durante o trajeto de ônibus entre as cidades de Ubajara e Ibiapina
Estudantes universitários que utilizam o transporte intermunicipal na Serra da Ibiapaba para acessar universidades em Tianguá estão apreensivo. Veículo tem sido alvo de criminosos no trajeto na CE-187, entre Ubajara e Ibiapina.
Conforme O POVO apurou, os ônibus são atacados com pedradas e até disparos de arma de fogo como tática para forçar a parada e efetuar roubos.
A insegurança mobilizou os prefeitos de Carnaubal, Guaraciaba do Norte e São Benedito, que anunciaram reforço imediato da segurança policial na rodovia.
Na noite dessa segunda-feira, 17, um ônibus que transportava estudantes foi alvo de uma nova tentativa de assalto na CE-187. Os criminosos, escondidos às margens da rodovia, tentaram abordar o veículo, mas o motorista conseguiu fugir.
O ataque mais grave ocorreu na semana passada, quando um ônibus que fazia o transporte de alunos de São Benedito foi atingido por pedras e um estudante saiu ferido. O jovem sofreu um corte profundo na cabeça e precisou levar sete pontos.
Autoridades se manifestam nas redes sociais e anunciam reforço
Autoridades municipais se manifestaram nas redes sociais após os casos e anunciaram ações junto ao comando da Polícia Militar do Ceará.
O prefeito de Guaraciaba do Norte, José Cefas Pontes Melo, informou que solicitou a presença ostensiva da Polícia Militar no trajeto de seus estudantes.
O prefeito de São Benedito, Saul Lima Maciel, também confirmou ter solicitado reforço imediato de segurança para garantir o deslocamento seguro.
O prefeito de Carnaubal, Jose Weliton Souza Leite, se manifestou informando que está em contato constante com o comando policial, cobrando uma resposta efetiva e urgente para o problema.
A Polícia Militar deve reforçar o patrulhamento, conforme o relato dos gestores. O POVO solicitou informações á Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) no fim da noite desta terça-feira, 18, e aguarda resposta.