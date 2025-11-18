Nordestino conquista 1º lugar nacional para professor titular do ITA no novo campus do Ceará

Engenheiro mecânico é aprovado em 1º lugar para professor titular do ITA / Crédito: José Sobrinho/ Fiec

Por meio de vida continua de dedicação à pesquisa e educação, o engenheiro mecânico Felipe da Silva Frutuoso, 39, conquistou o primeiro lugar nacional no concurso para professor titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na área de Mobilidade Sustentável, para o novo campus que será inaugurado no Ceará. Natural do Rio Grande do Norte e radicado no Ceará desde os 12 anos, Felipe destaca que a mudança, embora difícil, foi encarada pela família como uma nova porta de oportunidades. Desde então, o Estado se tornou o palco de suas principais conquistas acadêmicas e profissionais.

Ele descreve o momento em que recebeu o resultado como “surreal” e confessa que a ficha ainda não caiu. “Para mim, na minha cabeça, o ITA era uma coisa muito distante. Tanto na questão cronológica — eu achava que não ia ser agora — como na questão de conquista”, afirma. Do Ceará para o ITA: trajetória de resistência leva engenheiro ao topo da seleção nacional Crédito: José Sobrinho/ Fiec “Ter um professor nordestino no novo campus do ITA Ceará é muito significativo. Uma importância muito grande para o estado. Carregar essa bandeira e essa representatividade é algo enorme”, comenta. Para ele, o fato de o Ceará ser historicamente o estado que mais aprova estudantes para o ITA em São José dos Campos, em São Paulo, torna ainda mais simbólica a presença de um professor nordestino no corpo docente.

Formação robusta e atuação na transição energética Além da graduação em Engenharia Mecânica, Felipe é Mestre em Ciências Físicas Aplicadas, Energias e Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e doutorando em Engenharia Mecânica na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Também atua como pesquisador e especialista técnico do Senai Ceará, com foco na mobilidade sustentável e na transição energética — áreas estratégicas para o futuro das cidades e da indústria. Rejeição do passado, realização do presente A sensação de conquista se intensificou quando ele conectou o presente com um episódio de rejeição no passado. Em 2001, aos 15 anos, tentou uma prova para estudar, com bolsa, em um curso preparatório para o ITA em uma escola particular, não obtendo a aprovação.

“É legal fazer esse link para ver a resiliência, de não desistir. Para mim, ser aprovado no ITA ainda não caiu a ficha. É surreal”, relata. Felipe relembra que ingressou no mercado de trabalho ainda adolescente. “Comecei minha vida profissional aos 15 anos como técnico em manutenção automotiva. Desde então, nunca parei de estudar nem de trabalhar”, diz. Ele passou por indústrias têxteis, construção civil, acompanhou a instalação da siderúrgica do Pecém, deu aulas como professor técnico — experiências que, segundo ele, moldaram seu caminho até aqui.

Único aprovado entre 15 candidatos A vaga para Mobilidade Sustentável era a única disponível no concurso em todo o País. O edital, lançado em julho, atraiu 15 candidatos que realizaram a prova concorrendo por apenas uma oportunidade. Felipe conquistou essa vaga única. A seleção integra o processo para a Divisão de Engenharia de Energia – Departamento de Gestão e Planejamento Energético (IEN-P), área de especialização em Mobilidade Sustentável, destinada ao novo campus do ITA em construção em Fortaleza.

O concurso para professor titular no ITA, em que concorria, exigia conhecimentos na área de Mobilidade Sustentável. Frutuoso ressalta que essa área não foi escolhida por acaso, mas por ser a área em que ele tem uma "bagagem enorme".