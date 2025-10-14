Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado aprova mais tempo de internação para jovens infratores

Senado aprova aumento do tempo de internação para adolescentes que cometeram infrações

PL eleva de três para cinco anos a internação e prevê até dez anos em caso de atos infracionais cometidos com violência, grave ameaça ou análogos a crimes hediondos
Autor Bianca Mota
O debate sobre a responsabilização de adolescentes que cometem atos infracionais ganhou novo capítulo no Senado. Na última quarta-feira, 8, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou um substitutivo ao PL 1.473/2025, que amplia o tempo máximo de internação de três para cinco anos e, nos casos de atos infracionais cometidos com violência, grave ameaça ou análogos a crimes hediondos, permite que a medida dure até dez anos. A aprovação foi quase unânime: 20 votos a favor e apenas um contrário.

A proposta, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e relatada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal.

Entre os principais pontos, o substitutivo elimina a atenuante de menoridade relativa, que beneficiava réus com menos de 21 anos, e eleva de 70 para 75 anos a idade mínima para redução de pena ou prazos prescricionais. Além disso, revoga o limite de 21 anos para liberação compulsória, permitindo que o juiz mantenha a internação pelo período máximo previsto.

O projeto também estabelece a realização obrigatória de audiência de custódia para adolescentes apreendidos em flagrante, a ser realizada em até 24 horas, com presença do Ministério Público e da defesa. O regime de internação provisória deixa de ter limite fixo de 45 dias e passa a depender de decisão fundamentada do juiz.

Segundo Flávio Bolsonaro (PL), o objetivo do substitutivo é corrigir “fragilidades históricas do ECA”, mantendo a proteção integral do adolescente, mas equilibrando os direitos do jovem com a necessidade de segurança da sociedade.

Reações e debates

Fabiano Contarato destacou que a proposta não altera a maioridade penal, apenas ajusta o tempo de internação em casos mais graves. Ele lembrou de um adolescente de 17 anos que cometeu homicídio qualificado: a pena aplicável seria de 12 a 30 anos, mas a internação chegou a apenas um ano.

Para o senador Marcos Rogério (PL-RO), o projeto representa uma alternativa à antiga discussão sobre redução da maioridade penal, corrigindo a sensação de impunidade sem ferir a Constituição “Durante muito tempo defendi a emancipação penal do adolescente infrator. Hoje vejo que estamos alcançando o mesmo objetivo por outro caminho”, afirmou.

Rogério Carvalho (PT-SE) também ressaltou que a proposta atende à demanda social por punição proporcional. “O projeto não entra no debate da maioridade penal, mas cria espaço para uma punição adequada nos crimes de maior gravidade”, ressaltou.

O PL 1.473/2025 seguirá agora para votação em turno suplementar na CCJ antes de ser enviado à Câmara dos Deputados.

Com informações de Agência Senado

