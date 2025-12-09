Facção utilizou drones para lançar granadas e expulsar moradores na Boa Vista

Com os quatro suspeitos de integrar o Comando Vermelho, a Polícia Civil apreendeu, entre outros, um drone e drogas / Crédito: Reprodução

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou na última sexta-feira, 5, quatro pessoas suspeitas de participarem do confronto entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária registrado ao longo deste ano no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Além de tiroteios e homicídios, a disputa entre as facções resultou na expulsão de moradores do bairro. Centenas de famílias foram expulsas de suas casas, estimou um policial civil ouvido no inquérito instaurado pelo 13º Distrito Policial (13º DP).

Os policiais, então, flagraram o momento em que Davi Pinheiro Diógenes, de 22 anos, irmão de Gabriel, e Jacinta Fabiane Pinheiro de Sousa, de 54 anos, mãe de Mayara Luyanne, chegaram ao local em uma moto.

“A sogra e o irmão de GABRIEL entraram e saíram do depósito carregando vários objetos até que DAVI PINHEIRO percebeu a presença dos policiais e começou a retornar os objetos”, descreveu o MPCE.

No depósito, os policiais apreenderam: drone, cocaína maconha, drogas sintéticas, diversos aparelhos telefônicos de pulso, chips, carregadores de indução, cabos de carregamento, fitas isolantes, plásticos filme, entre outros.

