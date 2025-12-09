Veja os 7 cearenses chefes de facção mais procurados do Brasil

Carlos Mateus da Silva Alencar, o "Skidum" ou "Fiel", é um dos mais procurados / Crédito: reprodução/Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou, nesta segunda-feira, 8, o Programa Captura, uma ofensiva nacional estratégica para cumprir mandados de prisão contra 216 criminosos perigosos. O Ceará tem sete nomes na lista prioritária, todos compartilhando um traço em comum: integram a cúpula de facções criminosas e exercem funções de comando. Os alvos indicados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) revelam o atual "mapa do crime" no Ceará. A atuação dos foragidos abrange a área de disputa territorial no Grande Pirambu, em Fortaleza.

Gilberto chegou a integrar bandos do chamado "Novo Cangaço", conhecidos por dominar cidades do interior para roubar bancos com uso de explosivos e ataques a tiros contra destacamentos policiais. Atualmente, ele teria diversificado as práticas ilícitas, recorrendo ao tráfico de drogas, roubo de gado e extorsão de empresários na região. Entenda o Programa Captura e o novo sistema de inteligência O Programa Captura, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) marca uma mudança na estratégia de combate ao crime organizado no Brasil. A iniciativa aposta na integração entre as polícias Civil, Militar e unidades de inteligência federais para cumprir mandados de prisão considerados estratégicos. A principal ferramenta pública do programa é o site gov.br/captura, que disponibiliza a lista unificada dos 216 foragidos mais procurados do Brasil. Cada estado indicou seus alvos prioritários com base em uma "matriz de risco". Essa avaliação considerou a gravidade do crime, o vínculo comprovado com organizações criminosas e a atuação interestadual do foragido.