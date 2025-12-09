Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presos três suspeitos de atear fogo em embarcação em Itarema

Sobe para quatro o número de suspeitos envolvidos na ação criminosa que incendiou barco na madrugada dessa segunda-feira, 8, após facção cobrar taxa para barco funcionar na região litorânea
Três suspeitos foram presos, nesta terça-feira, 9, por atear fogo em uma embarcação na Praia dos Torrões, no município de Itarema, a 188,52 quilômetros de Fortaleza. As capturas aconteceram após a prisão do mandante do crime e chefe de uma facção criminosa.

O suspeito, de 28 anos, teria cobrado uma taxa para a embarcação funcionar e, após o proprietário não pagar, ele ordenou que o barco fosse incendiado. A ação criminosa aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, 8. Após a prisão dele, foi possível identificar os outros envolvidos.

Conforme a Polícia Civil, dos três suspeitos por atuarem diretamente no crime, dois foram localizados em Itarema, e o terceiro no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Já o chefe do grupo criminoso, que tem origem carioca, foi preso no bairro Planalto Ayrton Senna, na Capital.

Com o suspeito capturado na Barra do Ceará, foram encontradas anotações relacionadas ao crime. Os presos foram conduzidos às unidades policiais policiais, onde foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa, incêndio e extorsão. Eles foram colocados à disposição da Justiça.

De acordo com o dono da embarcação, o crime aconteceu após o grupo criminoso tentar extorqui-lo, cobrando uma taxa de R$ 320. As cobranças teriam sido iniciadas no começo deste mês por meio de mensagens.

Além disso, os criminosos também teriam roubado equipamentos avaliados em R$ 30 mil, como GPS e Starlink, de outro barco, e que também destruíram câmeras de segurança no local. Ele contou que possui 18 embarcações e atua na região há mais de dez anos e teria sido a primeira vez que recebeu a cobrança.

