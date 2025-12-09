Presos três suspeitos de atear fogo em embarcação em Itarema

Embarcação foi incendiada na madrugada de segunda-feira, 8 / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Três suspeitos foram presos, nesta terça-feira, 9, por atear fogo em uma embarcação na Praia dos Torrões, no município de Itarema, a 188,52 quilômetros de Fortaleza. As capturas aconteceram após a prisão do mandante do crime e chefe de uma facção criminosa. O suspeito, de 28 anos, teria cobrado uma taxa para a embarcação funcionar e, após o proprietário não pagar, ele ordenou que o barco fosse incendiado. A ação criminosa aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, 8. Após a prisão dele, foi possível identificar os outros envolvidos.