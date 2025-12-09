Corpo decapitado e sem braços é encontrado na Barra do Ceará

Corpo decapitado e sem braços é encontrado em praia na Barra do CearáVítima foi encontrada com sinais de violência e amarrada nessa segunda-feira, 8. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar
Um corpo decapitado e sem os dois braços foi encontrado na faixa de areia de praia na Barra do Ceará, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 8. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso.
No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também realizou diligências no local.
Leia Mais | Chefe de facção que ordenou incêndio em embarcação em Itarema é preso em Fortaleza
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Ceará investiga o homicídio por meio da 8ª Delegacia do DHPP, que busca elucidar as informações acerca do caso. Nenhum suspeito do crime foi preso.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
8ª Delegacia do DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br