Corpo decapitado e sem braços é encontrado na Barra do Ceará

Vítima foi encontrada com sinais de violência e amarrada nessa segunda-feira, 8. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar

Um corpo decapitado e sem os dois braços foi encontrado na faixa de areia de praia na Barra do Ceará, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 8. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também realizou diligências no local.