Centro de Fortaleza recebe reforço de mais de 200 agentes com a Operação Centro Seguro

Medida amplia em 100% o efetivo da Polícia Militar na região, que costuma registrar maior fluxo de pessoas durante as compras de fim de ano
Victor Marvyo
Com 209 policiais militares e guardas civis municipais, começou nesta quinta-feira, 27, a Operação Centro Seguro. O reforço foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo prefeito Evandro Leitão (PT) durante o lançamento do Programa FORtaleCE, na quarta-feira, 26, na Praça do Ferreira, em Fortaleza.

A ação segue até 31 de dezembro e tem como objetivo coibir crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, em uma das áreas de maior circulação de pessoas durante as festividades de fim de ano: o Centro da Capital.

Efetivo dobrado e novos postos de policiamento

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o bairro Centro terá aumento de 100% no efetivo da Polícia Militar. A Operação Centro Seguro contará com:
- 31 postos com duplas a pé
- 4 postos fixos
- 4 equipes de ciclopatrulhamento
- 6 viaturas
- 3 equipes de motopatrulhamento

“Todo ano fazemos a Operação Centro Seguro. Estamos com mais de 200 policiais nesse período, para termos um Centro ainda mais seguro para o fortalezense e para quem vem do interior fazer suas compras. Tenho absoluta convicção de que o povo sabe da importância dessas ações”, afirmou o governador Elmano.

De acordo com a SSPDS, entre janeiro e outubro deste ano, Fortaleza registrou queda nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em relação ao mesmo período de 2023. Os roubos tiveram redução de 24,5% e os furtos caíram 7,1%.

Integração com a Prefeitura e bases móveis

A operação, realizada em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza, contará também com uma Base Móvel Cidadã na Praça do Ferreira e outra na Praça da Lagoinha. O planejamento ainda inclui equipes do Ciclopatrulhamento (Cciclo) e do Grupo Tático Motorizado (GTAM) auxiliando as rondas.

