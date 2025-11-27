Centro de Fortaleza recebe reforço de mais de 200 agentes com a Operação Centro Seguro

Comércio de fim de ano motiva ampliação do patrulhamento no Centro de Fortaleza / Crédito: SSPDS / Divulgação

Com 209 policiais militares e guardas civis municipais, começou nesta quinta-feira, 27, a Operação Centro Seguro. O reforço foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo prefeito Evandro Leitão (PT) durante o lançamento do Programa FORtaleCE, na quarta-feira, 26, na Praça do Ferreira, em Fortaleza. A ação segue até 31 de dezembro e tem como objetivo coibir crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, em uma das áreas de maior circulação de pessoas durante as festividades de fim de ano: o Centro da Capital.

Efetivo dobrado e novos postos de policiamento Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o bairro Centro terá aumento de 100% no efetivo da Polícia Militar. A Operação Centro Seguro contará com:

- 31 postos com duplas a pé

- 4 postos fixos

- 4 equipes de ciclopatrulhamento

- 6 viaturas

- 3 equipes de motopatrulhamento

“Todo ano fazemos a Operação Centro Seguro. Estamos com mais de 200 policiais nesse período, para termos um Centro ainda mais seguro para o fortalezense e para quem vem do interior fazer suas compras. Tenho absoluta convicção de que o povo sabe da importância dessas ações”, afirmou o governador Elmano.