Crianças do Lar Amigos de Jesus vivem tarde de diversão com os policiais da PRF

Evento marca a culminância da campanha Policiais Contra o Câncer Infantil / Crédito: Samuel Setubal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde dessa quarta-feira, 26, o encerramento da campanha “Policiais Contra o Câncer Infantil”, no espaço Cidade Mais Infância, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A ação marcou o fim de um mês inteiro de mobilização voltada à arrecadação de doações para o Lar Amigos de Jesus, instituição que acolhe crianças e adolescentes durante o tratamento contra o câncer.

O evento iniciou por volta das 15 horas, com um dos momentos mais simbólicos: a escolta das crianças até o Centro de eventos pelos mesmos batedores da PRF que acompanham autoridades nacionais. . Crédito: Samuel Setubal . Crédito: Samuel Setubal . Crédito: Samuel Setubal . Crédito: Samuel Setubal . Crédito: Samuel Setubal Segundo a irmã Conceição Dias, presidente do Lar Amigos de Jesus, o gesto representou um momento de diversão e reconhecimento para os pequenos. Ela explica que as crianças “vibravam de alegria” durante todo o trajeto.

“Foi aquela animação com as crianças cantando e rindo dentro das vans! Eles se sentiram como verdadeiras autoridades porque estavam parando o trânsito; e ainda diziam ‘parem carros, porque agora nós vamos passar’”, afirma. Programação exclusiva A coordenadora-geral da Cidade Mais Infância, Patrícia Rinaldi, explicou que este foi o segundo ano consecutivo em que o equipamento recebeu o encerramento da campanha. Cerca de 50 crianças participaram da tarde especial, todas acolhidas pelo Lar Amigos de Jesus. “Hoje, a Cidade Mais Infância abriu exclusivamente para essas crianças. Elas estão em tratamento e, por isso, planejamos uma programação acolhedora, com atividades assistidas, espaços lúdicos e um espetáculo ao final”, disse.

Patrícia Rinaldi e Irmã Conceição Crédito: Samuel Setubal Além das ações voltadas às crianças, a equipe pensou também nos cuidadores, que participaram de um momento voltado à autoestima, com salão de beleza e outras atividades. Entre os pontos mais emocionantes da tarde, crianças que enfrentam a perda de cabelo provocada pelo tratamento realizaram a tradicional raspagem na cabeça de alguns policiais. O ato simbolizou apoio e empatia. O agente Samuel Bastos, da PRF, participou desse momento.

Agente Samuel Bastos tendo o cabelo raspado Crédito: Samuel Setubal Agente Samuel Bastos tendo o cabelo raspado Crédito: Samuel Setubal Agente Samuel Bastos tendo o cabelo raspado Crédito: Samuel Setubal Segundo o superintendente da PRF no Ceará, Anthony Lima, a tradição já faz parte da campanha há anos. “Os policiais se voluntariam para mostrar que estão juntos com elas. É um gesto de esperança”, afirmou. Lar Amigos de Jesus: 13 anos de parceria renovada Para a Irmã Conceição Dias, a ação trouxe alegria e alívio às famílias. Ela destacou que as contribuições garantem alimentação diária — seis refeições — para as crianças e seus responsáveis, que vêm de municípios do interior e até de outros estados. "As doações ajudam muito, porque o lar vive inteiramente delas”, afirmou.