Crianças do Lar Amigos de Jesus vivem tarde de diversão com os policiais da PRF

Os pequenos foram escoltados como autoridades até o Centro de Eventos, onde participaram de atividades lúdicas
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde dessa quarta-feira, 26, o encerramento da campanha “Policiais Contra o Câncer Infantil”, no espaço Cidade Mais Infância, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

A ação marcou o fim de um mês inteiro de mobilização voltada à arrecadação de doações para o Lar Amigos de Jesus, instituição que acolhe crianças e adolescentes durante o tratamento contra o câncer.

O evento iniciou por volta das 15 horas, com um dos momentos mais simbólicos: a escolta das crianças até o Centro de eventos pelos mesmos batedores da PRF que acompanham autoridades nacionais.

Segundo a irmã Conceição Dias, presidente do Lar Amigos de Jesus, o gesto representou um momento de diversão e reconhecimento para os pequenos. Ela explica que as crianças “vibravam de alegria” durante todo o trajeto.

“Foi aquela animação com as crianças cantando e rindo dentro das vans! Eles se sentiram como verdadeiras autoridades porque estavam parando o trânsito; e ainda diziam ‘parem carros, porque agora nós vamos passar’”, afirma.

Programação exclusiva

A coordenadora-geral da Cidade Mais Infância, Patrícia Rinaldi, explicou que este foi o segundo ano consecutivo em que o equipamento recebeu o encerramento da campanha. Cerca de 50 crianças participaram da tarde especial, todas acolhidas pelo Lar Amigos de Jesus.

“Hoje, a Cidade Mais Infância abriu exclusivamente para essas crianças. Elas estão em tratamento e, por isso, planejamos uma programação acolhedora, com atividades assistidas, espaços lúdicos e um espetáculo ao final”, disse.

 

Além das ações voltadas às crianças, a equipe pensou também nos cuidadores, que participaram de um momento voltado à autoestima, com salão de beleza e outras atividades.

Entre os pontos mais emocionantes da tarde, crianças que enfrentam a perda de cabelo provocada pelo tratamento realizaram a tradicional raspagem na cabeça de alguns policiais. O ato simbolizou apoio e empatia. O agente Samuel Bastos, da PRF, participou desse momento.

Segundo o superintendente da PRF no Ceará, Anthony Lima, a tradição já faz parte da campanha há anos. “Os policiais se voluntariam para mostrar que estão juntos com elas. É um gesto de esperança”, afirmou.

Lar Amigos de Jesus: 13 anos de parceria renovada

Para a Irmã Conceição Dias, a ação trouxe alegria e alívio às famílias. Ela destacou que as contribuições garantem alimentação diária — seis refeições — para as crianças e seus responsáveis, que vêm de municípios do interior e até de outros estados. "As doações ajudam muito, porque o lar vive inteiramente delas”, afirmou.

Famílias acolhidas pelo lar

Entre as mães acolhidas pelo Lar Amigos de Jesus, está a lavradora Inês Gomes, da Tejuçuoca, no interior do Ceará. Ela acompanha o filho David Simões, de 14 anos, transplantado de fígado. Para ela, o dia trouxe alívio em meio à rotina do tratamento.

“Isso aqui representa alegria. A casa de apoio é essencial para quem vem de fora. Aqui a gente encontra acolhimento.”

A dona de casa Ana Carla, do Maranhão, também compartilha do sentimento de gratidão. Ela acompanha o filho Hério dos Santos Silva, de 5 anos, que nasceu com cardiopatia congênita. O menino aguarda nova cirurgia em Fortaleza.

“É um momento que ajuda muito. A gente se sente mais forte”, disse.

Doações

O lar enfrenta desafios permanentes de manutenção, transporte, alimentação e até apoio psicossocial. De acordo com a irmã conceição, no momento, a instituição precisa com urgência de alimentos, ajuda financeira e voluntários para aulas de música para as crianças e a de dança (como zumba) para as mães.

As doações podem ser entregues diretamente na sede da instituição, localizada na rua Ildefonso Albano, 3052, no bairro Joaquim Távora, ou pela Chave Pix : 11.368.624/0001-82.

 

Confira mais fotos

 

