Casal é preso acusado de maus-tratos contra próprio filho de 5 anos em Cascavel

Um casal foi preso acusado de maus-tratos contra o próprio filho de cinco anos de idade. A prisão aconteceu no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa quarta-feira, 26.
Os suspeitos foram capturados após o Conselho Tutelar acionar a Polícia de Cascavel. O casal, sendo um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 37, foram localizados no distrito de Preaoca.
Na residência do casal, foi encontrada uma quantidade de maconha, a quantia não foi divulgada pelos agentes. Após a captura, eles foram encaminhados para a Delegacia de Cascavel, onde foram autuados por lesão corporal, maus-tratos e posse de drogas.
A Polícia Civil informou que o homem já responde por roubo, roubo a pessoa, roubo de veículo e dano, enquanto a mulher tem antecedentes por lesão corporal e crime contra a fé pública.
O casal foi colocado à disposição da Justiça do Estado. Já a criança foi encaminhada para acolhimento institucional.