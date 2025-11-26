Horário de missas nas igrejas de Fortaleza (CE); veja programação

Confira horário das missas nas igrejas de Fortaleza, no Ceará (CE)Confira a lista atualizada de horário para as missas de segunda-feira a domingo nos bairros de Fortaleza, no Ceará (CE)
A missa é a principal celebração religiosa da Igreja Católica, dividida em quatro partes: “Ritos Iniciais”, “Liturgia da Palavra”, “Liturgia Eucarística” e “Ritos Finais”. Durante a missa, acredita-se que Cristo ressuscitado se faz presente, mais uma vez no altar.
Apesar de ser costume frequentar paróquias e capelas próximas de onde se mora, é comum que fieis busquem missas em outras localidades. Para auxiliar, O POVO separou os horários das principais paróquias da cidade.
Programação de missas em Fortaleza, Ceará (CE): veja o horário
As missas na capital do Ceará, Fortaleza, podem acontecer de segunda-feira a domingo, além das celebrações no dia 13 de cada mês, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima.
Veja os horários das missas a seguir, disponibilizados no portal da Arquidiocese de Fortaleza.
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Avenida 13 de Maio, 200 (Bairro de Fátima)
- Domingo - 7h / 9h / 12h / 17h / 19h
- Segunda a sexta-feira - 6h30min / 12h / 17h
- Sábado - 6h30min / 12h / 16h / 17h30min / 19h
- Dia 13 (todo mês) - 5h / 6h / 7h30min / 9h / 10h30min / 12h / 14h / 15h30min / 17h / 18h30min / 20h
Paróquia Nossa Senhora da Paz
Rua Visconde de Mauá, 905 (Aldeota)
- Domingo - 8h / 11h / 16h / 18h / 20h
- Segunda, terça, quarta e sexta-feira - 16h / 18h
- Quinta - 16h / 19h
- Sábado - 8h / 16h / 18h
- Dia 13 (todo mês) - 12h
Catedral Metropolitana de Fortaleza
Praça da Sé, s/n (Centro)
- Domingo - 9h / 11h / 17h / 19h
- Terça a sexta-feira - 12h
- Sábado - 12h (na Cripta)
Paróquia São Vicente de Paulo
Av. Desembargador Moreira, 2211 (Dionísio Torres)
- Domingo - 6h30min / 9h / 11h30min / 17h / 19h
- Segunda a sexta-feira - 6h30min / 17h30min
- Sábado - 6h30min / 12h / 17h
Paróquia Cristo Rei
Rua Nogueira Acioli, 805 (Aldeota)
- Domingo - 6h30min / 9h / 11h (transmitida pelo Youtube) / 17h / 19h
- Segunda a sexta-feira - 17h
- Sábado - 6h30min / 17h
Igreja de Nossa Senhora do Carmo
Av. Duque de Caxias, S/N (Centro)
- Domingo - 8h / 10h / 17h
- Terça-feira a sábado - 7h30min / 17h
Santuário Sagrado Coração de Jesus
Av. Duque de Caxias, 135 (Centro)
- Domingo - 7h / 9h / 16h / 18h
- Segunda-feira a sábado - 7h / 16h
- 1ª sexta-feira do mês - 12h
- Dia 13 de cada mês - 12h
Paróquia Nossa Senhora da Piedade
R. Joaquim Tôrres, 185 (Joaquim Távora)
- Domingo - 7h / 9h / 17h / 19h
- Segunda a sexta-feira - 6h25min / 17h
- Quinta-feira - 17h / 19h
- Sábado - 7h /18h
- Dia 13 (cada mês) - 12h
- Dia 24 (cada mês) - 12h
Paróquia Nossa Senhora da Glória
Av. Oliveira Paiva, 905 (Cidade dos Funcionários)
- Domingo - 7h / 9h / 11h / 17h / 19h
- Segunda a sexta-feira - 6h30min / 18h30min
- Sábado - 6h30min / 16h30min / 18h30min
- Dia 13 (cada mês) - 12h / domingo (11h)
Paróquia Santo Antônio de Pádua
Rua Lourenço Pessoa, 760 (Maraponga)
- Domingo - 6h30min / 18h30min
- Terça e quinta-feira - 19h
- Quarta e sexta-feira - 7h
- Sábado - 17h
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
Avenida da Universidade, 2974 (Benfica)
- Domingo - 7h / 17h / 19h
- Terça a sexta-feira - 17h30min
- Sábado - 17h
- Dia 13 (cada mês) - 12h
Paróquia Santo Afonso de Ligório
Av. Jovita Feitosa, 2733 (Parquelândia)
- Domingo - 7h / 8h30min / 18h
- Terça a sexta-feira - 18h
- Sábado - 19h
Paróquia Bom Jesus dos Aflitos
Avenida Carlos Amora, 100 (Parangaba)
- Segunda a domingo - 6h
- Domingo - 6h30min / 8h30min / 17h / 19h
- Sábado - 6h30min / 17h
Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Avenida Ministro Albuquerque de Lima, 335 – I etapa (Conjunto Ceará)
- Domingo - 7h / 9h / 17h / 19h
- Terça a sexta-feira - 18h30min
- Sábado - 19h