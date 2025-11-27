Dragão do Mar: permissionários de food trucks não poderão ocupar praça reformada

Praça Almirante Saldanha, no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, será entregue em janeiro de 2026 / Crédito: FÁBIO LIMA

Os tradicionais food trucks da praça Almirante Saldanha, no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, não poderão mais ocupar o local após reforma do equipamento. O estacionamento que os permissionários ocupavam não foi incluído no novo projeto da praça, com previsão de inauguração oficial para janeiro de 2026. Desde o início da reforma, em julho de 2024, os trailers foram posicionados na avenida Almirante Jaceguai.

Com o fim da requalificação, Ana Maria Lima Barros, que trabalha no local há 22 anos, tinha esperança de que os food trucks continuariam tendo espaço na praça. Os carrinhos foram parte da cena pulsante de casas noturnas e shows gratuitos realizados na praça nos anos 2010, garantindo o lanche da madrugada de quem frequentava o centro cultural. Um deles, o Gabi Lanches, foi meme nas redes sociais da época e segue funcionando. Em reunião com o secretário da Regional 12, Adams Gomes, ocorrida na tarde desta quinta-feira, 27, o grupo de 14 comerciantes foi informado de que não seria mais possível ocupar o equipamento sob o argumento de que a legislação de Fortaleza impede o funcionamento de food trucks em cima de calçadas. “Independente do que acontecesse, nós não poderíamos ficar ali na praça, em cima de nenhuma das calçadas. Eu fiquei chocada, triste, mas o pior é que não tem o que fazer. É acatar e pronto. Eu já estou cansada de brigar. Até segunda-feira a gente tem que tirar todos os trailers do Dragão do Mar”, conta.

Em nota, a Secretaria Regional 12 afirmou que “está fazendo os levantamentos para a realocação dos permissionários que atuam na Praça Almirante Saldanha, no bairro Praia de Iracema, buscando construir alternativas viáveis para garantir a continuidade das atividades comerciais do local sem prejuízos para os trabalhadores”. Alternativas apresentadas não foram acatadas por todos os permissionários Durante o encontro desta tarde, algumas alternativas foram apresentadas aos permissionários. A principal seria a transferência dos trailers para a praça Cristo Redentor, na avenida Leste Oeste, de forma provisória. Depois de obras na via, o plano seria realocá-los para a avenida Almirante Tamandaré, próximo ao Poço da Draga. Foi prometida a construção de boxes fixos para os permissionários no local, mas sem data exata de entrega.

Devido ao horário de funcionamento dos food trucks nas madrugadas para servir ao público das boates do entorno do centro cultural, nem todos os comerciantes gostaram da ideia de se afastar da praça que conecta os estabelecimentos. Ana não aceitou a proposta de ocupar a praça Cristo Redentor. “Eu não vou porque lá é muito perigoso. Se já roubam os nossos trailers na praça tendo movimento, imagina ali em cima. De dia é uma coisa, mas de madrugada não tem movimento de nada”, reclama.

Outra alternativa apresentada foi a mudança da permissão para outros espaços da cidade. Ana vai tentar reposicionar os dois food trucks onde vende açaí e hambúrgueres para o bairro de Fátima.