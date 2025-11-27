PF apreende máquinas e prende suspeitos por extração irregular de areia no Ceará

PF apreende máquinas e prende suspeitos por extração irregular de areia no CearáOperação flagrou caminhões, retroescavadeira e retirou 13 m³ de areia devolvidos ao leito do Rio Choró, em Itapiúna
Duas pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF) em flagrante nesta quarta-feira, 26, suspeitas de extração ilegal de areia em área sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM). A ação ocorreu durante fiscalização ambiental às margens do Rio Choró, no distrito de Caio Prado, em Itapiúna, a 99,18 km de Fortaleza.
De acordo com a PF, dois caminhões foram encontrados no local juntamente com uma retroescavadeira em operação. Quatro pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos, e cerca de 13 metros cúbicos de areia foram devolvidos ao leito do rio.
Além dos veículos utilizados no flagrante, a operação também resultou na apreensão de um trator de esteira e outros dois caminhões-caçamba. O material, segundo a PF, era utilizado para retirar e transportar areia sem qualquer documentação autorizativa.
Crime ambiental e econômico
A prática, de extração irregular de areia, aparentemente inofensiva, configura crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/1998, devido aos danos causados ao leito dos rios e ao entorno.
A conduta também se enquadra na Lei de Crimes Contra a Ordem Econômica (Lei nº 8.176/1991), que tipifica como crime a exploração de recursos minerais pertencentes à União sem autorização legal.