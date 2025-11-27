PF apreende máquinas e prende suspeitos por extração irregular de areia no Ceará

Duas pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF) em flagrante nesta quarta-feira, 26, suspeitas de extração ilegal de areia em área sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM). A ação ocorreu durante fiscalização ambiental às margens do Rio Choró, no distrito de Caio Prado, em Itapiúna, a 99,18 km de Fortaleza.

De acordo com a PF, dois caminhões foram encontrados no local juntamente com uma retroescavadeira em operação. Quatro pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos, e cerca de 13 metros cúbicos de areia foram devolvidos ao leito do rio.