Vídeo: caminhão rompe cancela e avança trilhos de VLT em Juazeiro

Vídeo: caminhão rompe cancela e avança trilhos do VLT em Juazeiro do NorteInfração aconteceu no momento em que o trem se aproximava da passagem de nível, na noite dessa quarta-feira, 26
Um caminhão rompeu a cancela e avançou trilhos férreos de uma passagem de nível na avenida Padre Cícero, no bairro Centro, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.
O caso aconteceu no momento em que um VLT se aproximava do local após sair da estação Teatro, na noite dessa quarta-feira, 26.
Um vídeo flagrou a infração do condutor do veículo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o trem buzina ao se aproximar da passagem e, em seguida, o caminhão rompe a sinalização de parada no momento em que ela é acionada e avança os trilhos.
No outro sentido da via, pelo menos dois motociclistas também avançaram a via após o caminhão passar deixando a visão dos trilhos bloqueada. Nenhum veículo ou pessoa foi atingida pelos veículo ou pelo trem.
A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou, em nota, que o caminhão cometeu grave infração de trânsito, visto que não obedeceu a sinalização sonora e visual — que indicava a obrigação de parada — “estava ativa e foi ignorada”.
Ainda segundo a Companhia, o caso está sendo denunciado às autoridades policiais e de trânsito, para a identificação e responsabilização tanto do motorista quanto da empresa proprietária do veículo.
O POVO procurou a empresa Transvale, identificada no caminhão, por e-mail, para saber quais foram os procedimentos adotados diante da infração de trânsito cometida. A matéria será atualizada quando a empresa responder.