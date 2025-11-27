Vídeo: caminhão rompe cancela e avança trilhos de VLT em Juazeiro

Caminhão avança trilhos durante passagem de VLT em Juazeiro do Norte, no Ceará / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um caminhão rompeu a cancela e avançou trilhos férreos de uma passagem de nível na avenida Padre Cícero, no bairro Centro, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O caso aconteceu no momento em que um VLT se aproximava do local após sair da estação Teatro, na noite dessa quarta-feira, 26.

Um vídeo flagrou a infração do condutor do veículo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o trem buzina ao se aproximar da passagem e, em seguida, o caminhão rompe a sinalização de parada no momento em que ela é acionada e avança os trilhos. Leia Mais | VLT entre Aeroporto e Castelão terá percurso de 12 minutos e passará por cinco bairros; veja quais No outro sentido da via, pelo menos dois motociclistas também avançaram a via após o caminhão passar deixando a visão dos trilhos bloqueada. Nenhum veículo ou pessoa foi atingida pelos veículo ou pelo trem. A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou, em nota, que o caminhão cometeu grave infração de trânsito, visto que não obedeceu a sinalização sonora e visual — que indicava a obrigação de parada — “estava ativa e foi ignorada”.