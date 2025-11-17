Dia da Consciência Negra é marcado em Fortaleza por cursos e show

Dia da Consciência Negra é marcado em Fortaleza por cursos e showConfira programação em alusão ao Dia da Consciência Negra em Fortaleza
No mês da Consciência Negra, data nacionalmente celebrada em 20 de novembro, Fortaleza recebe programações com a temática espalhadas pela Cidade.
O Vida&Arte separou uma lista com atividades que ocorrem a partir de segunda-feira, 17, em equipamentos culturais.
A data ficou assim marcada devido à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e símbolo de resistência à escravidão, morto no dia 20 de novembro de 1695. E foi instituída pela Lei n.º 12.519/2011, tornando-a feriado nacional em 2024.
Entre as programações relacionadas à data, estão a terceira edição do Festival Afrocearensidades, com workshops, oficinas, espetáculos, exposições e outras atrações de celebração à cultura e identidade negra.
Confira programação para o Dia Nacional da Consciência Negra em Fortaleza
Negras Fortalezas - Centro Cultural Belchior
- O que: workshop Produção para Backstage
- Quando: terça e quarta-feira, 18 e 19, às 18 horas
- O que: Encerramento da exposição “Odoyá! Salve a Mãe de todas as cabeças!”
- Quando: sábado, 22, a partir de 9 horas
- O que: workshop Samba de Qualidade
- Quando: sábado, 22, às 16 horas
- O que: show Sarau Preto Ocupa - Arte negra em Cena, com Vits e convidados especiais
- Onde: Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema
- Quando: sábado, 22, às 19 horas
- Gratuito
Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes
- O que: oficina "Laboratório de metodologias de escrita curatorial: mulheres nos mundos da arte"
- Quando: segunda, 24, a sexta-feira, 28, a partir das 17 horas
- Onde: rua 24 de Maio, 1221 – Centro
- Gratuito
- Inscrições: até quinta-feira, 20
- O que: oficina "Híbrida grafia: laboratório de estamparias experimentais"
- Quando: 1º a 5 de dezembro, de 14h às 18 horas
- Gratuito
- Inscrições: sexta, 21, a quinta-feira, 27
- O que: curso livre “The Performance Workshop aqui e agora: Fortaleza 2025”
- Quando: 1º a 6, 8 e 9 de dezembro
- Gratuito
- Inscrições: até quinta-feira, 27
- O que: curso livre “Laboratório de improvisação em Palhaçaria”
- Quando: 6 de dezembro a 28 de fevereiro, aos sábados, das 9h às 13 horas
- Gratuito
Negras Fortalezas - Casa do Barão de Camocim
- O que: minicurso “Tradução em Línguas de Sinais, Cultura e Acessibilidades Dissidentes: Práticas Anticapacitistas e Antirracistas”
- Quando: terça-feira, 18, de 15h às 17 horas
- O que: abertura da Ocupação a Céu Aberto - “Negro é um rio que navego em sonhos”
- Quando: sexta-feira, 21, às 17 horas
- O que: ciclo formativo “O papel da cultura na educação para a equidade racial”
- Quando: sexta-feira, 21, de 18h às 20 horas[
- Gratuito
- O que: exposição “Um fio puxa outro - Vem Fortalezar!”
- Onde: rua General Sampaio, 1632 - Centro
- Quando: até 11 de dezembro
- Gratuito
Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba
- O que: show Luiza Nobel
- Quando: sábado, 22, às 17 horas
- O que: Samba Kanjerê
- Quando: sábado, 29, às 17 horas
- O que: mostra de Arte e Cultura Negra na Sabiaguaba
- Onde: Rua Sabiaguaba, 430 - Sabiaguaba
- Quando: sexta-feira, 21, a partir das 14 horas
- Gratuito
Estreia do projeto “Samba de Oyá”
- O que: programação dedicada ao samba raiz e às suas grandes influências, com Batuque Samba de Roda
- Quando: quarta-feira, 19, às 18 horas
- Onde: Esquina Brasil (Avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
- Couvert: R$ 10