Dia da Consciência Negra é marcado em Fortaleza por cursos e show

Confira programação em alusão ao Dia da Consciência Negra em Fortaleza

No mês da Consciência Negra , data nacionalmente celebrada em 20 de novembro, Fortaleza recebe programações com a temática espalhadas pela Cidade.

O Vida&Arte separou uma lista com atividades que ocorrem a partir de segunda-feira, 17, em equipamentos culturais.

A data ficou assim marcada devido à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e símbolo de resistência à escravidão, morto no dia 20 de novembro de 1695. E foi instituída pela Lei n.º 12.519/2011, tornando-a feriado nacional em 2024.

Entre as programações relacionadas à data, estão a terceira edição do Festival Afrocearensidades, com workshops, oficinas, espetáculos, exposições e outras atrações de celebração à cultura e identidade negra.

Confira programação para o Dia Nacional da Consciência Negra em Fortaleza

Negras Fortalezas - Centro Cultural Belchior