Consciência Negra: veja o que fazer no feriado de 20 de novembro

Carregando uma parte do peso histórico e cultural afro-brasileiros, o dia 20 de novembro celebra a consciência negra e a diversidade do País. Desde 2024, é considerado feriado nacional. Antes, era apenas em cerca de 1.200 municípios e seis estados, sendo um deles do nordeste, em Alagoas.

Não só um lembrete histórico ou uma simples homenagem, 20 de novembro representa um dia de reflexão sobre preconceitos ainda enraizados na sociedade, como o racismo. Além disso, celebra a cultura afro-brasileira e conscientiza sobre a construção sociocultural do País; confira lista preparada pelo O POVO sobre o que fazer no feriado: Ir à exposições : programações voltadas ao tema são ofertadas na Pinacoteca do Ceará e Museu da Imagem e do Som (MIS), em Fortaleza, por exemplo;

: programações voltadas ao tema são ofertadas na Pinacoteca do Ceará e Museu da Imagem e do Som (MIS), em Fortaleza, por exemplo; Participar ou assistir à apresentações de danças tipicamente afro-brasileiras : ritmos como o samba, capoeira, maracatu e jongo são os mais populares;

: ritmos como o samba, capoeira, maracatu e jongo são os mais populares; Assistir filmes com pautas raciais : a data também traz a reflexão sobre o racismo na sociedade, então longas como ‘12 Anos de Escravidão’ e ‘Cidade de Deus’ são algumas da grande variedade de opções;

: a data também traz a reflexão sobre o racismo na sociedade, então longas como ‘12 Anos de Escravidão’ e ‘Cidade de Deus’ são algumas da grande variedade de opções; Comer pratos típicos da culinária afro-brasileira : feijoada e acarajé são bons exemplos. Idas à festivais gastronômicos também são uma ótima opção;

: feijoada e acarajé são bons exemplos. Idas à festivais gastronômicos também são uma ótima opção; Visitar feiras de artesanato : a produção destes materiais é uma das práticas afro-brasileiras que ainda persistem fortemente no País;

: a produção destes materiais é uma das práticas afro-brasileiras que ainda persistem fortemente no País; Ler livros com uma abordagem histórica ou reflexiva sobre o tema: livros sobre figuras afro-brasileiras históricas e racismo são exemplos para passar o dia de forma tranquila, mas aprendendo e refletindo. Leia mais Ceará recebe dois dias de folga durante pausa para Data Fifa; veja programação

Dia da Consciência Negra: saiba a história de Zumbi de Palmares 20 de novembro celebra a história, cultura e memória dos negros no País. Zumbi de Palmares é o homenageado da data, sendo uma das figuras mais importantes do País. O líder dos Palmares, mocambo que reunia 16 quilombos entre o norte alagoano e o sul pernambucano, foi morto em 1695. Durante combate contra forças colonialistas, Zumbi foi decapitado. Um ano antes do acontecimento, o quilombo havia sido completamente destruído.

O nome de Zumbi de Palmares vem do termo quimbundo "nzumbi", que tem significados como "alma" e "deus" Crédito: Reprodução/Wikimedia Com nome de batismo “Francisco”, foi o último líder do Quilombo de Palmares, que ficava na Serra da Barriga, em Alagoas, e era considerado o maior da América Latina. Este foi o mesmo local de seu falecimento, que aconteceu no mesmo dia em que o feriado é celebrado atualmente.