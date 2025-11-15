Heróis Negros do Ceará: História e Legado

Confira cinco personalidades negras que ajudaram a construir a história e a identidade do Ceará / Crédito: Carlus Campos

A história do Ceará foi moldada por homens e mulheres negros que, apesar da invisibilidade e das barreiras impostas pelo racismo estrutural, deixaram marcas profundas na cultura e na identidade do povo cearense. De lideranças abolicionistas a figuras que perpetuaram tradições afro-brasileiras, seus legados ajudam a compreender a luta por liberdade e reconhecimento no Estado.

Conheça a trajetória de cinco dessas personalidades: Preta Tia Simoa, Dragão do Mar, José Luís Napoleão, Maria de Tiê e Lúcia Simão.

5 personalidades negras que marcaram a história cearense:

1. Preta Tia Simoa: uma heroína abolicionista do Ceará

Figura central no processo abolicionista, Preta Tia Simoa foi uma das principais líderes da Revolta dos Jangadeiros, movimento popular que se insurgiu contra o tráfico de pessoas escravizadas no Porto de Fortaleza. Lavadeira e quitandeira, Simoa se tornou símbolo da resistência negra feminina ao unir sua voz às dos jangadeiros liderados por Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, e seu marido, José Napoleão.

A revolta de 1881 marcou o início do fim da escravidão no Ceará, primeiro estado do Brasil a libertar todos os escravizados, em 1884. O protagonismo de Tia Simoa, no entanto, por muito tempo foi apagado da história oficial. Pouco se sabe sobre sua história, seu nome verdadeiro e origem. Hoje, pesquisadores e ativistas lutam para resgatar sua memória como uma das principais heroínas cearenses.

2. Dragão do Mar: o jangadeiro que virou símbolo da liberdade

Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, foi o líder dos jangadeiros que se recusaram a embarcar pessoas escravizadas no porto de Fortaleza. Seu ato de desobediência civil, em 1881, desafiou as elites escravocratas e ganhou repercussão nacional.