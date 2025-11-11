20 de novembro é feriado ou ponto facultativo?

Pintura de Zumbi dos Palmares feita por Antônio Parreiras. Dia da Consciência Negra foi instituída em homenagem ao líder quilombola / Crédito: Reprodução/Wikimedia

O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro e, em 2025, cairá em uma quinta-feira. A data é um lembrete da luta contra o racismo no Brasil e também visa a valorização da cultura afro-brasileira. Por conta de sua importância, desde 2023 a data foi oficializada como feriado nacional.

A seguir, saiba mais sobre o Dia da Consciência Negra e o que ele significa: Dia da Consciência Negra: como surgiu o feriado? Proposto originalmente na década de 1970, o Dia da Consciência Negra foi proposto pelo professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira em uma reunião do Grupo Palmares, associação de militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira. A ideia era contrapor a data ao dia 12 de maio, quando foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Oliveira pensou na data após ler em uma publicação da Editora Abril que 20 de novembro foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, o que o inspirou a pensar em uma data simbólica para celebrar a cultura negra no Brasil. Juntaram-se a ele Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio Carlos Côrtes, na época todos universitários.

A primeira celebração aconteceu em 1971, quando o Grupo Palmares anunciou a data com uma nota publicada no jornal local com o título “Zumbi - A homenagem dos negros do teatro”. Talvez por uma confusão do nome do grupo com a organização armada VAR-Palmares, Antônio Carlos Côrtes e Oliveira Silveira foram intimados pela Polícia Federal. Lá, eles tiveram que descrever todo o roteiro do encontro planejado e convencer os agentes da ditadura cívico-militar de que eles não eram subversivos. O grupo conseguiu ser liberado, sob a condição de que qualquer mudança teria de ser submetida à autorização dos censores. O grupo seguiu realizando celebrações anuais no dia 20 de novembro, saindo até mesmo em manchetes do Jornal do Brasil.

Em 1978, o Dia da Consciência Negra foi divulgado em um manifesto do Movimento Negro Unificado. O momento marcou o sucesso da proposta e o encerramento das atividades do Grupo Palmares. Durante o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Dia Nacional da Consciência Negra foi previsto como efeméride nos calendários escolares pela lei n.º 10.639 de 2003. A lei n.º 12.519, de novembro de 2011, já no governo de Dilma Rousseff, instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como data a ser comemorada no dia 20 de novembro de cada ano.