Consciência Negra: filmes infantis que celebram a cultura afro

Há mais de meio século, em 1971, Richard Roundtree consolidava seu reconhecimento como o primeiro super-herói negro dos cinemas, dando vida ao detetive John Shaft. Décadas depois, em 2018, Pantera Negra elevou essa representatividade: o filme da Marvel ultrapassou a marca de um bilhão de dólares de bilheteria. Apesar de ambientado em um reino fictício, Wakanda, o filme é repleto de referências históricas e culturais que contam a trajetória do movimento negro nos Estados Unidos. Logo na primeira cena, um flashback em Oakland, cidade berço do Partido dos Panteras Negras, revela como a ficção dialoga com a realidade.

Produções como essas ajudaram a consolidar a presença e o protagonismo negro no cinema global. Quando uma criança vê um personagem preto no centro de um filme, quebra paradigmas de inferioridade e abre espaços de protagonismo e liderança.



No Brasil, o “mês da consciência negra”, celebrado em novembro, reverencia a memória de Zumbi dos Palmares, líder do último quilombo do período colonial, e a resistência contra a escravização. A data também convida à reflexão sobre como obras cinematográficas podem ser uma ferramenta de inclusão social e educação antirracista. Leia mais Abdias Nascimento, 110 anos: a luta para unir africanos e descendentes Sobre o assunto Abdias Nascimento, 110 anos: a luta para unir africanos e descendentes O Dia Nacional da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, oficialmente instituído pela Lei n.º 12.519, é uma oportunidade para que as salas de cinema de todo o País - como o Cineteatro São Luiz, em Fortaleza - promovam programações especiais que destacam a cultura e resistência negra.

Em 2025, o feriado nacional do 20 de novembro cairá em uma quinta-feira. Assim, O POVO preparou uma seleção de filmes para assistir durante a data, com obras que valorizam e despertam orgulho no público infantojuvenil. Confira a lista: Consciência Negra: filmes para assistir com as crianças Kiriku e a Feiticeira Sob direção de Michel Ocelot, o longa-metragem conta a história de uma comunidade da África Ocidental que estava dominada pelo feitiço lançado por Karaba, uma cruel feiticeira. Então, surge Kiriku, ou Kirikou no original, um garoto especial com as habilidades necessárias para derrotar a criatura. Para salvar seu povo, ele inicia sua aventura e sai em busca da sabedoria da montanha proibida.

O filme possuí duas sequências e está disponível para assistir completo no YouTube. Hair Love Vencedor do Oscar 2020 na categoria de melhor curta-metragem de animação, "Hair Love" (2019) fala sobre aceitação, paternidade e autoestima.