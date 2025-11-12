Consciência Negra: filmes infantis que celebram a cultura afro

Consciência Negra: veja filmes infantis que celebram o protagonismo afroNo Dia da Consciência Negra celebramos símbolos da luta contra a escravidão no Brasil. Confira obras sobre resistência e protagonismo negro ideais para crianças
Há mais de meio século, em 1971, Richard Roundtree consolidava seu reconhecimento como o primeiro super-herói negro dos cinemas, dando vida ao detetive John Shaft. Décadas depois, em 2018, Pantera Negra elevou essa representatividade: o filme da Marvel ultrapassou a marca de um bilhão de dólares de bilheteria.
Apesar de ambientado em um reino fictício, Wakanda, o filme é repleto de referências históricas e culturais que contam a trajetória do movimento negro nos Estados Unidos. Logo na primeira cena, um flashback em Oakland, cidade berço do Partido dos Panteras Negras, revela como a ficção dialoga com a realidade.
Produções como essas ajudaram a consolidar a presença e o protagonismo negro no cinema global. Quando uma criança vê um personagem preto no centro de um filme, quebra paradigmas de inferioridade e abre espaços de protagonismo e liderança.
No Brasil, o “mês da consciência negra”, celebrado em novembro, reverencia a memória de Zumbi dos Palmares, líder do último quilombo do período colonial, e a resistência contra a escravização.
A data também convida à reflexão sobre como obras cinematográficas podem ser uma ferramenta de inclusão social e educação antirracista.
O Dia Nacional da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, oficialmente instituído pela Lei n.º 12.519, é uma oportunidade para que as salas de cinema de todo o País - como o Cineteatro São Luiz, em Fortaleza - promovam programações especiais que destacam a cultura e resistência negra.
Em 2025, o feriado nacional do 20 de novembro cairá em uma quinta-feira. Assim, O POVO preparou uma seleção de filmes para assistir durante a data, com obras que valorizam e despertam orgulho no público infantojuvenil. Confira a lista:
Consciência Negra: filmes para assistir com as crianças
Kiriku e a Feiticeira
Sob direção de Michel Ocelot, o longa-metragem conta a história de uma comunidade da África Ocidental que estava dominada pelo feitiço lançado por Karaba, uma cruel feiticeira.
Então, surge Kiriku, ou Kirikou no original, um garoto especial com as habilidades necessárias para derrotar a criatura. Para salvar seu povo, ele inicia sua aventura e sai em busca da sabedoria da montanha proibida.
O filme possuí duas sequências e está disponível para assistir completo no YouTube.
Hair Love
Vencedor do Oscar 2020 na categoria de melhor curta-metragem de animação, "Hair Love" (2019) fala sobre aceitação, paternidade e autoestima.
Lançado em 2019, a trama inicia quando Zuri, uma menina de 6 anos com o cabelo crespo, deseja um penteado especial.
A garota não consegue fazer sozinha, mas também se recusa a esconder o próprio cabelo. Então, seu pai tenta pela primeira vez arrumar o cabelo da filha.
É possível assistir ao curta no YouTube ou alugar na Prime Video.
Dúdú e o lápis cor de pele
O curta conta a história de Dúdú, um menino negro de 7 anos, que, durante uma aula de educação artística, escuta de sua professora para utilizar um lápis “cor de pele”.
O garoto fica confuso e passa a carregar o lápis consigo para encontrar alguém que possa sanar seus questionamentos.
A obra foi premiada como melhor curta-metragem no London ArtHouse Film Festival (LAHFF). Em 2020, foi disponibilizada nas plataformas da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
"Dúdú e o lápis cor de pele" (2018) está acessível no canal da produtora Take a Take Films no YouTube. Há também uma versão em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Homem-aranha no Aranhaverso
Parte do multiverso da Marvel, “Homem-aranha no Aranhaverso” é mais uma linha do tempo do clássico herói. Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, é atingido por uma teia radioativa e segue o legado do falecido Peter Parker.
Ao longo do filme, Miles, o primeiro homem-aranha negro, se reúne com outras cinco versões paralelas do personagem para impedir uma ameaça que atinge todas as realidades.
A sequência de filmes, “Homem-aranha no Aranhaverso” e "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", está disponível na Prime Video.
Iemanjá Yemojá: A criação das ondas
“Iemanjá Yemojá: A criação das ondas” é uma animação em stop-motion feita em recortes de materiais como papel que narra o mito-afrobrasileiro de Iemanjá, a rainha do mar.
Lançado em 2016 sob direção de Célia Harumi Seki, o curta faz parte do projeto Animafro. Está disponível no canal do YouTube da produtora Primavera Filmes.